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Дженнифер Эспозито
Дженнифер Эспозито
Jennifer Esposito
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Дженнифер Эспозито
Jennifer Esposito
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Дата рождения
11 апреля 1973
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Место рождения
Бруклин, Нью-Йорк, США
Рост
168 см
Личные связи
Брэдли Купер
были в браке с 2005 по 2007
Биография Дженнифер Эспозито
Родилась 11 апреля 1973 года. Бруклин, Нью-Йорк, США.
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Фильмография Дженнифер Эспозито
Дело чести Макферсона
боевик, драма, мистика
2008, США
4.0
Столкновение
триллер, драма, мистика
2004, США / Германия
6.0
Нью-йоркское такси
комедия, боевик
2004, США / Франция
6.0
Добро пожаловать в Коллинвуд
комедия
2002, США / Германия
7.0
Не говори ни слова
драма, триллер, детектив
2001, США / Австралия / Швейцария / Канада
7.0
Холостяк
комедия
1999, США
6.0
Кровавое лето Сэма
криминал, драма, мелодрама
1999, США
6.0
Я всё еще знаю, что вы сделали прошлым летом
ужасы, триллер
1998, США
7.0
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Дженнифер Эспозито получила постоянную роль в сериале «Морская полиция: Спецотдел»
В преддверии осеннего сезона телевизионных премьер съемки новых сезонов сериалов в самом разгаре, и об очередном пополнении объявили шоураннеры сериала «Морская полиция: Спецотдел»
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14 июля 2016 15:58
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Брэдли Купер
Bradley Cooper
были в браке с 2005 по 2007
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