Персоны
Брэдли Купер
Награды
Награды и номинации Брэдли Купера
Bradley Cooper
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Оскар 2024
Лучший фильм
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Оскар 2022
Лучший фильм
Номинант
Оскар 2020
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Оскар 2019
Лучший фильм
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Оскар 2015
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 2014
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Оскар 2013
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 2024
Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture, Drama
Номинант
Best Director, Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 2020
Лучший режиссёр
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2014
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 2013
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019
Original Music
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
David Lean Award for Direction
Номинант
David Lean Award for Direction
Номинант
BAFTA 2024
Лучшая режиссёрская работа
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA 2020
Лучший фильм
Номинант
BAFTA 2014
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA 2013
Лучшая мужская роль
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2018
Collateral Award
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2023
Лучший фильм
Номинант
Квир-лев
Номинант
Золотая малина 2010
Худшая экранная пара
Победитель
Худшая экранная пара
Победитель
MTV Movie Awards 2015
Best Male Performance
Победитель
Best Duo
Номинант
MTV Movie Awards 2013
Best Male Performance
Победитель
Лучший поцелуй
Победитель
Best On-Screen Duo
Номинант
Best Musical Moment
Номинант
MTV Movie Awards 2014
Best Male Performance
Номинант
MTV Movie Awards 2010
Best Comedic Performance
Номинант
Best Comedic Performance
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
