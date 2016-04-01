«Кловерфилд, 10»: Рецензия Киноафиши

Правдивая ложь

Логотип компании Bad Robot, выпустившей фильм «Кловерфилд, 10»

Как только на экране появляется заставка Bad Robot Productions, сразу ясно, что тебя ждёт полное погружение в некую таинственность, которая не покинет помещение до самого финала. Создатель компании Джей Джей Абрамс у публики вызывает самые противоречивые эмоции. Кто-то посылает в его адрес проклятия за якобы извращение над любимыми космическими сагами детства, а для кого-то его имя в титрах заведомо является знаком высокого качества. В случае с «Кловерфилд, 10», как и с его «кровным родственником» фантастическим фильмом «Монстро», Абрамс выступил в качестве продюсера. Но всё равно при упоминании обеих картин именно его имя крутится у всех на устах, но и о режиссёрах забывать не стоит. Постановщиком стал дебютант Дэн Трактенберг, за спиной у которого весьма интересная короткометражка, снятая по всемирно известной игре Portal. К слову, полнометражная версия не за горами, и её производством также займётся Bad Robot. Если оценивать фильм Трактенберга с точки зрения дебюта, то другое слово, кроме как «блестящий», в голову не приходит. Да и со всех других ракурсов«Кловерфилд, 10» выглядит привлекательно.

Кадр из фильма «Кловерфилд, 10»

По сюжету Мишель уходит от жениха и садится в машину, следуя в неизвестном направлении. Неожиданно случается страшная авария, в результате чего девушка просыпается в незнакомом месте с двумя странными мужиками: помоложе и постарше. Один из них, хозяин помещения Говард, не отличается сдержанностью и до ужаса пугает героиню. Та, следуя инстинкту выживания, неугомонно рвётся в бой и оказывает сопротивление, хоть мужчина и утверждает, что его бункер сейчас – самое безопасное место на планете. Боевая Мишель не верит в эти сказки и пытается разгадать, что же скрывает Говард на самом деле.

Кадр из фильма «Кловерфилд, 10»

Всё вышесказанное было понятно уже из трейлера, но, так как фильм снимался в условиях особой секретности, подвоха ждёшь в каждой последующей сцене. Вместе с Мишель зритель попадается на крючок Говарда, и с каждым новым сюжетным открытием ты всё глубже погружаешься в происходящее. Камерная действительность картины постоянно перетекает из одного состояния в другое: напряжение и недоверие сменяются смирением и спокойствием, а потом в обратном направлении. Так продолжается практически до самой развязки, которая немного выбивается из следовавшей до этого манеры повествования. Весь фильм ведёт к этому самому финалу, по сравнению с которым все стрессовые ситуации, подкидываемые автором главной героине, покажутся чем-то незначительным. Однако такого же эмоционального надрыва, какой был до этого, он не вызывает, хоть и выглядит мощно. Саму картину можно сравнить с тем самым паззлом, который собирают главные герои. Сюжет также складывается из множества кусочков, а по окончании обнаруживается, что некоторые из них отсутствуют, и общую картинку приходится дорисовывать самостоятельно.

Кадр из фильма «Кловерфилд, 10»

Каким же образом фильм связан с «Монстро», и какое значение имеет её наличие для восприятия? Скажем так, если Абрамс действительно говорил правду, то ленту можно, скорее, назвать спин-оффом. Стилистически они выполнены совершенно по-разному, и сама суть историй отличается. Однако же причины, толкающие сюжет, являются идентичными. Первый «Кловерфилд» произвёл такой сильный эффект по причине своего невероятного и не дающего продохнуть экшена, который подрывал изнутри своей реалистичностью. Новый фильм создаёт то же самое ощущение, но при помощи других средств. Это картина-размышление, которая воздействует на ментальное состояние и не усыпляет бдительность. Но роднит их именно то, что в обеих ты проецируешь ситуации, в которых оказываются герои, на себя, и от этого волнение нарастает. Хотя, если вы несведущи в сюжете ленты Ривза и пока не успели её оценить, то сделать это будет лучше после просмотра творения Трактенберга, потому что в таком случае вы не будете строить ожиданий и сможете насладиться концовкой. Ну и, конечно же, сиквел не за горами, ведь финал сложно не назвать открытым.

Кадр из фильма «Кловерфилд, 10»

В прокате с 31 марта 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Кловерфилд, 10»

Трошина Олеся