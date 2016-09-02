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Реальный Рокки Реальный Рокки
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Bleeder

Реальный Рокки, 2016

2016 / США
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Спортивная драма о боксере-тяжеловесе, прототипе киногероя Рокки
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Реальный Рокки» – спортивная драма от Филиппа Фалардо, автора проницательных картин «Ложь во спасение» и «Господин Лазар» (номинация на Оскар в 2012 году). Главную роль исполнил Лив Шрайбер, известный по сериалу «Рэй Донован», а также фильмам «Разрисованная вуаль» и «В центре внимания». Компанию ему составили Наоми Уоттс («Невозможное», «21 грамм», «Разрисованная вуаль») и Элизабет Мосс (сериал «Безумцы», «Прерванная жизнь»).

Картина, основанная на реальных событиях, повествует о человеке, стоявшем за кинообразом Рокки Сильвестра Сталлоне – боксере Чаке Уэпнере. Его спортивный путь был усеян и победами, и поражениями, но самым знаковым стал бой с легендарным Мохаммедом Али в 1975 году…  

- Изначально в картине играла Кристина Хендрикс, однако, она покинула проект, когда фильм застрял в разработке. Ее сменила Элизабет Мосс

- Джеймс Браун пел на ринге перед боем Мохаммеда Али и Чака Уэпнера

- Лив Шрайбер и Наоми Уоттс встречались в реальной жизни, но разошлись в 2016 году

- Лив Шрайбер уже играл боксера в картине «Ураган» (1999)  

- Лив Шрайбер и Пуч Холл играли вместе в сериале «Рэй Донован»

Байопик о боксере-тяжеловесе Чаке Уэпнере, неофициальном прототипе киногероя Рокки. Фильм поведает об отношениях Чака с двумя главными женщинами в его жизни и об отнюдь не бескровном спортивном пути, который в 1975 году вывел боксера на один ринг против живой легенды — Мохаммеда Али.

6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2016
Премьера в России 19 октября 2017
Премьера в мире 2 сентября 2016
Возраст 18+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Филипп Фалардо
Филипп Фалардо
В ролях
Наоми Уоттс
Наоми Уоттс
Рон Перлман
Рон Перлман
Элизабет Мосс
Элизабет Мосс
Лив Шрайбер
Лив Шрайбер
Все актеры и съемочная группа
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Реальный Рокки
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Чак Уэпнер — боксёр-тяжеловес, получивший ненавистное прозвище «Байоннский кровопускатель». Он всеми силами стремится к боксёрскому олимпу, пытаясь совместить это с проблемами в семейной жизни. Но в один момент Чаку выпадает невероятный шанс — поединок с самим Мохаммедом Али. На бой он выходит откровенным аутсайдером, но умудряется продержаться 15 раундов и даже отправить Али в нокдаун. Но всё это становится лишь завязкой фильма. Всеобщая известность приходит к Чаку…
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18 сентября 2017 12:34
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