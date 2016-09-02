Реальный Рокки, 2016

«Реальный Рокки» – спортивная драма от Филиппа Фалардо, автора проницательных картин «Ложь во спасение» и «Господин Лазар» (номинация на Оскар в 2012 году). Главную роль исполнил Лив Шрайбер, известный по сериалу «Рэй Донован», а также фильмам «Разрисованная вуаль» и «В центре внимания». Компанию ему составили Наоми Уоттс («Невозможное», «21 грамм», «Разрисованная вуаль») и Элизабет Мосс (сериал «Безумцы», «Прерванная жизнь»).
Картина, основанная на реальных событиях, повествует о человеке, стоявшем за кинообразом Рокки Сильвестра Сталлоне – боксере Чаке Уэпнере. Его спортивный путь был усеян и победами, и поражениями, но самым знаковым стал бой с легендарным Мохаммедом Али в 1975 году…
- Изначально в картине играла Кристина Хендрикс, однако, она покинула проект, когда фильм застрял в разработке. Ее сменила Элизабет Мосс
- Джеймс Браун пел на ринге перед боем Мохаммеда Али и Чака Уэпнера
- Лив Шрайбер и Наоми Уоттс встречались в реальной жизни, но разошлись в 2016 году
- Лив Шрайбер уже играл боксера в картине «Ураган» (1999)
- Лив Шрайбер и Пуч Холл играли вместе в сериале «Рэй Донован»
Байопик о боксере-тяжеловесе Чаке Уэпнере, неофициальном прототипе киногероя Рокки. Фильм поведает об отношениях Чака с двумя главными женщинами в его жизни и об отнюдь не бескровном спортивном пути, который в 1975 году вывел боксера на один ринг против живой легенды — Мохаммеда Али.