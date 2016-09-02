Реальный Рокки, 2016

«Реальный Рокки» – спортивная драма от Филиппа Фалардо, автора проницательных картин «Ложь во спасение» и «Господин Лазар» (номинация на Оскар в 2012 году). Главную роль исполнил Лив Шрайбер, известный по сериалу «Рэй Донован», а также фильмам «Разрисованная вуаль» и «В центре внимания». Компанию ему составили Наоми Уоттс («Невозможное», «21 грамм», «Разрисованная вуаль») и Элизабет Мосс (сериал «Безумцы», «Прерванная жизнь»).

Картина, основанная на реальных событиях, повествует о человеке, стоявшем за кинообразом Рокки Сильвестра Сталлоне – боксере Чаке Уэпнере. Его спортивный путь был усеян и победами, и поражениями, но самым знаковым стал бой с легендарным Мохаммедом Али в 1975 году…