«Книга Генри»: Рецензия Киноафиши

История о добре и зле

Генри всего одиннадцать, но его уже все называют гением, он ведет семейную бухгалтерию, следит за соседкой и постоянно придумывает что-то новое. Однажды ему становится плохо, и мальчику ставят страшный диагноз. У него остается совсем немного времени, чтобы подготовить свою семью к жизни без него и дать им шанс обрести счастье, за которым он уже сможет только наблюдать. Может показаться, что сюжет фильма «Книга Генри» слишком прост или банален. Мы знаем много историй о гениях, их болезнях и предметах, оставленных, чтобы завершить все земные дела, которые они не успели закончить, и все же режиссер «Мира Юрского периода» Колин Треворроу (когда не работает на многомиллионными голливудскими блокбастерами) позволяет себе довольно заманчивые игры со зрителями, где жанры перемешаны, сюжет может «вилять» из стороны в сторону, а актеры по-настоящему раскрываться. Именно поэтому, за жизнью семьи Карпентер и их окружением так интересно наблюдать, а многие вещи, заявленные и использованные Треворроу и компанией должны в ближайшее время стать классическими хотя бы потому, что они эффективны и просты.

Кадр из фильма «Книга Генри»

Уже нарисованные, в виде личного дневника героя, заглавные титры настраивают зрителей на нужный лад, как и музыка пиксаровоского композитора Майкла Джаккино, который помог «Книге Генри» создать в головах зрителей параллельный мир, где взрослые и дети поменялись местами и все привычные правила встали с ног на голову. Продолжая традиции своей дебютной работы «Безопасность не гарантируется», ставшей настоящим украшением фестиваля Сандэнс 2012 года, Колин Треворроу завлекает зрителей увлекательной историей, тасует эмоции, героев и жанровую принадлежность, превращая «Книгу Генри» в совершеннейший бриллиант, с которым мало что сможет сравниться из выходящего в кинопрокат. Сериальный сценарист Грегг Гурвиц будто бы адаптировал чей-то роман, слишком уж хорошо сюжет «Книги Генри» укладывается в голове зрителей, развивается и заканчивается прямо-таки с книжным размахом.

Кадр из фильма «Книга Генри»

Конечно, первым, что приходит на ум, когда вы узнаете сюжет «Книги Генри», это параллели с «Мостом в Терабитию», где дети прямо мечтали оказаться в воображаемом мире. Ближе к середине фильма вспоминается еще и «Феномен» с Джоном Траволтой, про человека, который обнаружил у себя необычные способности, но, к сожалению, как это обычно бывает, заплатил за это самую высокую цену. Вся тема со школой - «Тетрадь смерти» от Нетфликс, которой удалось перезапустить все познания об американском образовании. Тетрадь и диктофон с кассетой – очередной проект Нетфликс – «13 причин почему», где девушка, покончив с собой, оставляет своим «врагам» коробку с кассетами, каждая из которых посвящена жутким подробностям подростковой жизни. А вся эта тема с подростками навевает мысли о картине «Останься со мной», одного из самых известных романов Стивена Кинга.

Кадр из фильма «Книга Генри»

Наоми Уоттс в «Книге Генри» отчаянно впрягается в образ нерадивой главы семейства, которая вместо того, чтобы помогать детям взрослеть, проводит время за игровой приставкой или регулярно напивается с лучшей подругой, только потом встанет на путь исправления. Главный герой новой версии «Оно» Джейден Либерер, запоминается зрителям благодаря нестандартности своего героя, а Джейкоб Тремблэ из оскароносной «Комнаты» стал своеобразным эмоциональным «переходником», который помогает публике правильно реагировать на происходящее на экране. Солнцеликий Ли Пейс сыграл в «Книге Генри» врача, совсем небольшую роль, и для которого бы хотелось найти в картине подходящую пару, но кино не об этом, поэтому актер много улыбается, а его герой старается помочь семье Карпентер.

«Книга Генри» - умиротворяющее кино, которое к финалу все равно выдавит из вас хоть одну слезу. Т.к. авторы правильно и корректно расставляют приоритеты и ключевые моменты, зрители не устают, настраиваются и воспринимают картину точно по задумке, не успевая надумать лишнего или проклясть главных героев, которые, как это часто бывает, никак не хотят умирать. Проект ведет важный разговор с публикой на вечные темы – смерти, любви к близким и внимательного отношения к тем, кто живет или работает рядом с вами, ведь без этого современное общество просто не сможет выжить, а люди быстро превратятся в тех самых неандертальцев, которыми мы все когда-то были.

Дмитрий Бортников