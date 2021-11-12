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Лебединая песня
Swan Song
Лебединая песня, 2021
2021 / США
Трейлер
8.0
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13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Жанр:
фантастика
драма
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о выходе в прокат
8.0
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
Год выпуска
2021
Премьера онлайн
16 декабря 2021
Премьера в мире
12 ноября 2021
Стрим-сервис
Apple TV+
Режиссер
Бенджамин Клири
В ролях
Махершала Али
Наоми Уоттс
Аквафина
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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саундтрек фильма
Лебединая песня
Новости о фильме
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Махершала Али обзаводится клоном в трейлере фантастической драмы «Лебединая песня»
Премьера состоится в декабре.
Написать
8 ноября 2021 09:58
Стрим-сервис AppleTV+ показал трейлер своих ближайших премьер
В ролике продемонстрировали первые кадры из «Финча» с Томом Хэнксом и многое другое.
Написать
15 сентября 2021 17:57
Фантастическая драма «Лебединая песня» с Махершалой Али получила дату релиза
В фильме также снялись Гленн Клоуз, Наоми Харрис и Аквафина.
Написать
14 сентября 2021 11:27
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