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Лебединая песня Лебединая песня
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Swan Song

Лебединая песня, 2021

2021 / США
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13 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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8.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 16 декабря 2021
Премьера в мире 12 ноября 2021
Стрим-сервис Apple TV+
Режиссер
Бенджамин Клири
В ролях
Махершала Али
Махершала Али
Наоми Уоттс
Наоми Уоттс
Аквафина
Аквафина
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Лебединая песня 2 постера
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саундтрек фильма Лебединая песня
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Махершала Али обзаводится клоном в трейлере фантастической драмы «Лебединая песня» Премьера состоится в декабре.
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8 ноября 2021 09:58
Стрим-сервис AppleTV+ показал трейлер своих ближайших премьер В ролике продемонстрировали первые кадры из «Финча» с Томом Хэнксом и многое другое. 
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15 сентября 2021 17:57
Фантастическая драма «Лебединая песня» с Махершалой Али получила дату релиза В фильме также снялись Гленн Клоуз, Наоми Харрис и Аквафина.
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14 сентября 2021 11:27
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