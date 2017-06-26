«Меня зовут Хит Леджер»: Рецензия Киноафиши

Настоящий братан

Исполнитель роли Джокера в «Темном Рыцаре» Хит Леджер по своей харизме и мастерству актерской игры может на равных посоревноваться с такими своими соотечественниками, как Хью Джекман, Мэл Гибсон, Рассел Кроу и Крис Хемсворт. Выходящий на экраны фильм-байопик про одного из самых известных австралийских актеров концентрируется именно на его актерской деятельности, избегая подобного описания любых бытовых деталей. Режиссеры Адриан Байтенхайс и Дерик Мюррэй словно сознательно концентрируются только на этой его стороне деятельности, в полтора часа вложив внушительное количество комментариев его родных, сюжетов, снятых в избытке самим актером и отрывков кинолент с его участием.

Кадр из фильма «Темный рыцарь»

С технической точки зрения данный байопик – скрепленные комментариями родных и близких отрывки из фильмов, любительских домашних видео и кадров собственных режиссерских изысканий Леджера с бэкстейджем в сопровождении комментариев участников события. Как и в случае с «Танцовщиком», «Слишком свободным человеком» и прочими жизнеописаниями структурно данное произведение построено на наиболее значимых эпизодах жизни актера, начиная от его увлеченности актерством благодаря сестре, заканчивая воспалением легких и, собственно, смертью в 28 лет и словами актера из интервью о том, что байопик про его жизнь наверняка получится скукой смертной.

Кадр из фильма «Меня зовут Хит Леджер»

Но произведение настолько пронизано признательностью и любовью к своему персонажу, что назвать фильм скукой смертной не поворачивается язык: все же, Леджер действительно был одним из достойнейших актеров, горевших своим любимым делом, отцом, фотографом, художником, режиссером, сооснователем кинокомпании «Массы» и братом для многих начинающих австралийских деятелей искусства, приехавших в Америку. Формируется образ «настоящего братана», дружелюбного, открытого, не впавшего в высокомерие и снисходительность и вместе с тем странно надломленного, невротически дерганного, испытывающего маниакальную потребность в постоянной деятельности, как будто каждая минута на вес золота. Актер здесь скорее тот, кем его видели и кем каждый хотел бы видеть себя: знающим с самого рождения, кем он будет и чем хотел бы заниматься всю свою жизнь, ныряющим в новые впечатления с легкостью и восторженностью, пропуская каждое мгновение через себя, всегда энергичным. Идеализм произведения не является чем-то негативным: он появляется как раз из-за одностороннего взгляда на актера в стиле «о мертвых не принято говорить плохо». Целью «Меня зовут Хит Леджер» словно является не развенчание его образа гениального баловня судьбы, которому даже боги завидовали, а запечатление его образа для истории, следующих поколений, обнародование архивных видео, с помощью чего семья Леджеров и кинематограф словно делится со всем остальным миром утратой. Каким бы Хит Леджер ни был человеком, в фильме он в первую очередь актер и друг.

Кадр из фильма «Горбатая гора»

Это - история человека, который собирался не уходить, а только идти вперед и вперед. В фильме звучит собственный голос Леджера в сплетении с минимум искусственно вводимой музыкальной подложкой и комментариями важных для его жизненного пути людей, среди которых, однако, нет того же Мэла Гибсона, кумира и наставника, Кристофера Нолана, Кристиана Бэйла. По впечатлению данное произведение яркое и светлое; возможно, кому-то не будет доставать трагичности и надрыва. Однако, «Меня зовут Хит Леджер» предоставляет достаточно возможностей как во время, так и после просмотра задуматься над тем, что лучше – доживать до 70 лет работая на каком-нибудь заводе или следовать за своей мечтой целеустремленно, гореть каждым мигом и сгореть внезапно, неожиданно и болезненно для всех просто потому, что хотелось наконец-то уснуть, чтобы немного отдохнуть.

Галина Потапова

Расписание и покупка билетов на фильм «Меня зовут Хит Леджер»