Главная героиня — детский психолог и овдовевшая женщина, которая ныне живет в уединении в сельском районе Новой Англии. Во время яростной зимней бури ей предстоит спасать мальчика, оказавшегося в смертельной опасности.
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