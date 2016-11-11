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Постер фильма Взаперти
4.8
Взаперти - Трейлер
Киноафиша Фильмы Взаперти
4.8

Взаперти

, 2016
Shut In
Канада / триллер, драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Взаперти
4.8
Взаперти - Трейлер
Взаперти  Трейлер

О фильме

Главная героиня — детский психолог и овдовевшая женщина, которая ныне живет в уединении в сельском районе Новой Англии. Во время яростной зимней бури ей предстоит спасать мальчика, оказавшегося в смертельной опасности.

В ролях

Наоми Уоттс
Наоми Уоттс
Mary
Оливер Платт
Оливер Платт
Dr. Bennett Wilson
Дэвид Кабитт
Doug Hart
Джейкоб Тремблэ
Джейкоб Тремблэ
Tom Patterson
Тим Пост
Sheriff
Чарли Хитон
Чарли Хитон
Stephen Portman
Клементин Пуадат
Lucy
Alexandre Bacon
Aaron Hart
Кристал Балинт
Grace Mitchell
Эллен Дэвид
Эллен Дэвид
Joan
Режиссер Фэррен Блэкберн
Сценарист Кристина Ходсон
Композитор Натэниел Мекали
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 24 ноября 2016
Премьера в мире 11 ноября 2016
Дата выхода
8 декабря 2016 Бразилия
11 ноября 2016 Вьетнам
15 декабря 2016 Германия
1 декабря 2016 Греция
11 ноября 2016 Индия
31 марта 2017 Индонезия
7 декабря 2016 Италия
1 декабря 2016 Нидерланды
17 ноября 2016 Португалия
11 ноября 2016 США
30 ноября 2016 Франция
11 ноября 2016 Эстония
27 апреля 2022 Южная Корея 15
MPAA PG-13
Бюджет $10 000 000
Сборы в мире $13 082 071
Производство EuropaCorp, Transfilm, Lava Bear Films
Другие названия
Shut In, Presencia siniestra, Atrapados, Bezárva, Giam Cầm Quỷ Dữ, Gūstā, İçeride, Ikalinta, Intrusul, Oppression, Osaczona, Peur blanche, Refém do Medo, Shut In - Reféns do Medo, Suletud, Ujeta, V pasci, V pasti, Zatočena, Εγκλωβισμένη, Взаперти, Затворени, Заточена, シャット・イン, 育陰房, 셧 인

Рейтинг фильма

4.8
Оцените 15 голосов
4.8 IMDb
Обновлено 21 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Взаперти - Трейлер
Взаперти Трейлер
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Цитаты

Stephen Ты дал ему... мою комнату! Ты меня заменяешь!
Mary Никто тебя не заменит. Обещаю. Пожалуйста, просто положи топор, и мы всё обсудим.

Отзывы о фильме

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Новости о фильме

Новые кадры: «Взаперти» с Наоми Уоттс
27 октября 2016 13:31 Новые кадры: «Взаперти» с Наоми Уоттс В преддверии мировой премьеры фильма «Взаперти» создатели психологического триллера представили серию новых кадров, на которых «засветились» сыгравшие главные роли Наоми Уоттс

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