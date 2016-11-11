Старые банки везу на дачу вместо помойки: за 10 минут превращаю их в дорогущий декор и зову соседей похвастаться

Сосиски за 67 рублей тащу из «Магнита» тележками и давлюсь слюнями: всю пачку со стола семья сметает за минуту

Пару капель – и мои руки как после дорогого спа, хотя целый день вожусь на грядках: вот чем убираю грязь и сухость

«Мне ок»: Аксенова встала грудью за фильм о Германии с оценкой 6.0 — от него у россиян «кровоточили глаза»

Устали ждать 3-й сезон «Дандадана»? Дату выхода только что «спойлернули» – вот когда Момо вернется

«После ядерной войны…»: Кинг остался без ума от нового хоррора Netflix – страшней любой из его книг (и все из-за детей!)

«Поднятия уровня» тоже может коснуться: теперь аниме будет делать ИИ — но не спешите хмуриться, вот почему это плюс

«Летят журавли», конечно, хороший фильм, но французы его стыдятся: даже поменяли ему название

Это аниме с 8.5 на IMDb такое крутое, что его обожает звезда «Обсессии»: «Включаю, когда прихожу домой»

«Невский» встречает «Машу и Медведя» в этом детективе с рейтингом 8.1 — и он даже Семенова уложил на лопатки: «Я зафанатела!»