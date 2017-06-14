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Книга Генри Книга Генри
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The Book of Henry

Книга Генри, 2017

2017 / США
6.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Книга Генри» – фильм Колина Треворроу, автора таких картин, как «Мир Юрского периода» и «Безопасность не гарантируется». Главные роли исполнили: двукратная номинантка на «Оскар» Наоми Уоттс («Невозможное», «21 грамм», «Разрисованная вуаль») и юные таланты – Джейден Либерер, известный по недавно вышедшему хоррору «Оно» и Джейкоб Тремблэ, которого вы могли видеть в картине «Комната».

Вундеркинд Генри в свои 11 лет может не только решать сложнейшие задачи, но и заботиться о своей семье – маме и младшем брате, он ведет все финансовые дела и даже зарабатывает на бирже. Ему нравится его соседка Кристина, однако вскоре мальчик узнает, что ее отчим, работающий в полиции, плохо с ней обращается. И тогда он разрабатывает детальный план по спасению подруги, в котором помочь ему может только мама…

- Сценарий к фильму был готов еще 20 лет назад, съемки запланированы в 2013 году. Однако Треворроу пришлось отложить работу над проектом из-за «Мира Юрского периода», где ему предложили режиссерское кресло

- Фильм был снят за 36 дней

- Это второй совместный проект Джейкоба Тремблэ и Наоми Уоттс после фильма «Взаперти» (2016)

- Наоми Уоттс и Джейден Либерер снимались вместе в картине «Святой Винсент» (2014)

- Это дебют на большом экране для Мэдди Зиглер

История матери-одиночки, воспитывающей двух мальчиков, один из которых является гением.

6.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 4 октября 2017
Премьера в мире 14 июня 2017
Возраст 16+
Режиссер
Колин Треворроу
Колин Треворроу
В ролях
Наоми Уоттс
Наоми Уоттс
Ли Пейс
Ли Пейс
Сара Силверман
Сара Силверман
Джейкоб Тремблэ
Джейкоб Тремблэ
Дин Норрис
Дин Норрис
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Книга Генри 2 постера
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Книга Генри смотреть онлайн

Книга Генри
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Генри всего одиннадцать, но его уже все называют гением, он ведет семейную бухгалтерию, следит за соседкой и постоянно придумывает что-то новое. Однажды ему становится плохо, и мальчику ставят страшный диагноз. У него остается совсем немного времени, чтобы подготовить свою семью к жизни без него и дать им шанс обрести счастье, за которым он уже сможет только наблюдать. Может показаться, что сюжет фильма «Книга Генри» слишком прост или банален. Мы знаем много историй о гениях, их…
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