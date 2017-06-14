Книга Генри, 2017

«Книга Генри» – фильм Колина Треворроу, автора таких картин, как «Мир Юрского периода» и «Безопасность не гарантируется». Главные роли исполнили: двукратная номинантка на «Оскар» Наоми Уоттс («Невозможное», «21 грамм», «Разрисованная вуаль») и юные таланты – Джейден Либерер, известный по недавно вышедшему хоррору «Оно» и Джейкоб Тремблэ, которого вы могли видеть в картине «Комната».

Вундеркинд Генри в свои 11 лет может не только решать сложнейшие задачи, но и заботиться о своей семье – маме и младшем брате, он ведет все финансовые дела и даже зарабатывает на бирже. Ему нравится его соседка Кристина, однако вскоре мальчик узнает, что ее отчим, работающий в полиции, плохо с ней обращается. И тогда он разрабатывает детальный план по спасению подруги, в котором помочь ему может только мама…