Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рецензии «Гонка со временем»: Рецензия Киноафиши

«Гонка со временем»: Рецензия Киноафиши

16 февраля 2022 17:40
«Гонка со временем»: Рецензия Киноафиши

Психологический триллер о шуттинге.

Эми Карр (Наоми Уоттс), вдова с двумя детьми, отправляется на утреннюю пробежку в лес. Насладиться живописным видом героине не дают многочисленные звонки от разных людей. Пока женщина пытается сконцентрироваться на беге и отложить на время огромный список дел, мимо нее проезжает череда полицейских машин. Зритель чувствует, что еще немного и случится нечто страшное. Так оно и происходит: Эми становится известно, что в школе ее сына началась стрельба.

«Гонка со временем»: Рецензия Киноафиши
Гонка со временем

Поскольку Эми – центральный персонаж, который на большую часть хронометража оказывается один на один со зрителем, именно от нее зависит повествовательный тон и необходимое сюжету напряжение. Благодаря игре Наоми Уоттс, с этим у картины нет никаких проблем. От шока до отчаяния – актриса выдает целый спектр эмоций. Имея в руках лишь телефон, героиня всеми силами пытается найти выход из ситуации и сохранять при этом холодный рассудок. По неизвестной причине авторы делают из нее избранную, которая, вопреки своему местоположению, оказывается в эпицентре событий: детективы начинают с ней советоваться, а оператор службы экстренной помощи всегда готова быть рядом при необходимости. Подобные ходы кажутся немного нереалистичными, а нежелание Эми попросить кого-нибудь из них за ней приехать и вовсе выглядит откровенно нелогичным.

Существует немало картин о стрельбе в школе. К сожалению, актуальность подобного рода фильмов ни для американской аудитории, ни для отечественной с годами не исчезает. Фишка и, между тем, проблема «Гонки со временем» заключается в том, что это не типичная история о шуттинге. Мы не видим, что происходит внутри школы, практически не знаем сына главной героини, а также едва ли понимаем мотивацию стрелка. Вместо этого, авторы дают нам как бы взгляд со стороны – матери, которая понятия не имеет, в безопасности ли ее дитя. С одной стороны, смещение оптики позволяет проникнуться переживаниями тех, кто в неведении вынужден ждать любой новости и с замиранием сердце отвечать на звонки. С другой же, прямолинейная мысль о безопасности (а точнее, о ее отсутствии) школьников, которой создатели наполняют идейную основу фильма, едва ли способна раскрыться в подобных условиях.

«Гонка со временем»: Рецензия Киноафиши
Гонка со временем

Фильм Филлипа Нойса выполняет все функции триллера. Пока героиня Уоттс целую вечность бежит к цели, ничего захватывающего не происходит. Однако новости одна за другой выбивают Эми из колеи, а зритель надеется, что ей удастся прийти к финишу и обнять сына. «Гонка со временем» создан для любителей подобного рода кино, где весь сюжет держится на переживаниях одного персонажа, а чувство тревоги оказывается превыше всего.

Гульназ Давлетшина
Гульназ Давлетшина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Related video
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду