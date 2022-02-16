«Гонка со временем»: Рецензия Киноафиши

Эми Карр (Наоми Уоттс), вдова с двумя детьми, отправляется на утреннюю пробежку в лес. Насладиться живописным видом героине не дают многочисленные звонки от разных людей. Пока женщина пытается сконцентрироваться на беге и отложить на время огромный список дел, мимо нее проезжает череда полицейских машин. Зритель чувствует, что еще немного и случится нечто страшное. Так оно и происходит: Эми становится известно, что в школе ее сына началась стрельба.

Гонка со временем

Поскольку Эми – центральный персонаж, который на большую часть хронометража оказывается один на один со зрителем, именно от нее зависит повествовательный тон и необходимое сюжету напряжение. Благодаря игре Наоми Уоттс, с этим у картины нет никаких проблем. От шока до отчаяния – актриса выдает целый спектр эмоций. Имея в руках лишь телефон, героиня всеми силами пытается найти выход из ситуации и сохранять при этом холодный рассудок. По неизвестной причине авторы делают из нее избранную, которая, вопреки своему местоположению, оказывается в эпицентре событий: детективы начинают с ней советоваться, а оператор службы экстренной помощи всегда готова быть рядом при необходимости. Подобные ходы кажутся немного нереалистичными, а нежелание Эми попросить кого-нибудь из них за ней приехать и вовсе выглядит откровенно нелогичным.

Существует немало картин о стрельбе в школе. К сожалению, актуальность подобного рода фильмов ни для американской аудитории, ни для отечественной с годами не исчезает. Фишка и, между тем, проблема «Гонки со временем» заключается в том, что это не типичная история о шуттинге. Мы не видим, что происходит внутри школы, практически не знаем сына главной героини, а также едва ли понимаем мотивацию стрелка. Вместо этого, авторы дают нам как бы взгляд со стороны – матери, которая понятия не имеет, в безопасности ли ее дитя. С одной стороны, смещение оптики позволяет проникнуться переживаниями тех, кто в неведении вынужден ждать любой новости и с замиранием сердце отвечать на звонки. С другой же, прямолинейная мысль о безопасности (а точнее, о ее отсутствии) школьников, которой создатели наполняют идейную основу фильма, едва ли способна раскрыться в подобных условиях.

Гонка со временем

Фильм Филлипа Нойса выполняет все функции триллера. Пока героиня Уоттс целую вечность бежит к цели, ничего захватывающего не происходит. Однако новости одна за другой выбивают Эми из колеи, а зритель надеется, что ей удастся прийти к финишу и обнять сына. «Гонка со временем» создан для любителей подобного рода кино, где весь сюжет держится на переживаниях одного персонажа, а чувство тревоги оказывается превыше всего.