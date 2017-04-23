Меня зовут Хит Леджер, 2017

Полнометражное документальное посвящение Хиту Леджеру, талантливому актеру, артисту, иконе. Этот фильм дает возможность заглянуть в персональный мир Хита благодаря его же собственным съемкам: Леджер часто снимал сам себя на камеру и даже разыгрывал наедине с собой небольшие представления. Его неиссякаемая энергия и стремление к творческим рискам заставляли всех, кто пересекался с ним, относиться к актеру с любовью и восхищением. О своем личном опыте общения с одним из ярчайших артистов своего поколения также расскажут его близкие, друзья и коллеги, в том числе Наоми Уоттс и Бен Мендельсон, Эмиль Хирш и Энг Ли, Джастин Вернон (Bon Iver) и Бен Харпер.