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Меня зовут Хит Леджер Меня зовут Хит Леджер
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I Am Heat Ledger

Меня зовут Хит Леджер, 2017

2017 / Канада
7.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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О фильме

Полнометражное документальное посвящение Хиту Леджеру, талантливому актеру, артисту, иконе. Этот фильм дает возможность заглянуть в персональный мир Хита благодаря его же собственным съемкам: Леджер часто снимал сам себя на камеру и даже разыгрывал наедине с собой небольшие представления. Его неиссякаемая энергия и стремление к творческим рискам заставляли всех, кто пересекался с ним, относиться к актеру с любовью и восхищением. О своем личном опыте общения с одним из ярчайших артистов своего поколения также расскажут его близкие, друзья и коллеги, в том числе Наоми Уоттс и Бен Мендельсон, Эмиль Хирш и Энг Ли, Джастин Вернон (Bon Iver) и Бен Харпер.

7.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в мире 23 апреля 2017
Возраст 16+
Прокатчик CoolConnections
Режиссер
Адриан Байтенхайс
В ролях
Хит Леджер
Хит Леджер
Наоми Уоттс
Наоми Уоттс
Бен Мендельсон
Бен Мендельсон
Джимон Хонсу
Джимон Хонсу
Эмиль Хирш
Эмиль Хирш
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Меня зовут Хит Леджер 3 постера
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Наша рецензия
Исполнитель роли Джокера в «Темном Рыцаре» Хит Леджер по своей харизме и мастерству актерской игры может на равных посоревноваться с такими своими соотечественниками, как Хью Джекман, Мэл Гибсон, Рассел Кроу и Крис Хемсворт. Выходящий на экраны фильм-байопик про одного из самых известных австралийских актеров концентрируется именно на его актерской деятельности, избегая подобного описания любых бытовых деталей. Режиссеры Адриан Байтенхайс и Дерик Мюррэй словно сознательно…
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Ирина 25 июня 2017, 12:42
Очень проникновенный!
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9 июня 2017 18:06
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