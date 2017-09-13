«Реальный Рокки»: Рецензия Киноафиши

Бокс на экране и в жизни

Чак Уэпнер — боксёр-тяжеловес, получивший ненавистное прозвище «Байоннский кровопускатель». Он всеми силами стремится к боксёрскому олимпу, пытаясь совместить это с проблемами в семейной жизни. Но в один момент Чаку выпадает невероятный шанс — поединок с самим Мохаммедом Али. На бой он выходит откровенным аутсайдером, но умудряется продержаться 15 раундов и даже отправить Али в нокдаун. Но всё это становится лишь завязкой фильма. Всеобщая известность приходит к Чаку Уэпнеру не после боя, а с выходом фильма «Рокки» с Сильвестром Сталлоне. Ведь биография Рокки во многом копирует судьбу самого Чака. Однако слава и популярность далеко не всегда идут бок о бок со счастьем. Дальше в жизни известного боксёра наступают трудные времена.

Кадр из фильма «Реальный Рокки»

Жанр биографических драм (байопиков) сейчас процветает, один за другим выходят фильмы об учёных, политиках, спортсменах и других известных людях. А если прибавить к этому новые фильмы «Крид» из франшизы о Рокки Бальбоа — идея картины о прообразе главного героя напрашивается сама собой, тем более, что исполнитель главной роли Лив Шрайбер давно мечтал сыграть Чака Уэпнера. Его актёрская игра и становится главным достоинством этого фильма. Кроме того, такие звёзды, как Рон Перлман и Наоми Уоттс, исполнившие второстепенные роли, тоже просто не могли сыграть плохо, что добавляет глубины ощущений. Хотя Шрайберу и Перлману достаточно сильно мешают излишне неестественные образы, не позволяющие актёрам быть максимально «живыми» на экране. Причём цель такого преображения ясна не до конца, они всё равно не очень похожи на свои прототипы. Чего не скажешь о некоторых второстепенных актёрах — Пуч Холл отлично копирует молодого Мохаммеда Али, а Морган Спектор, хоть и значительно живее оригинального Сталлоне в молодости, но с некоторых ракурсов демонстрирует полное портретное сходство. Но в противовес несколько гротескной внешности главных персонажей атмосфера семидесятых годов достаточно изящно передана с помощью псевдодокументальных съёмок, передающих эпоху. Восстановлены телепередачи и записи боёв, показанные к тому же в экранном формате 4:3, а полное отсутствие музыкального фона регулярно перемежается модной музыкой диско в клубах или радиоприёмниках.

Кадр из фильма «Реальный Рокки»

Но если актёрский талант и передача духа времени приходится как нельзя кстати, то художественная составляющая фильма слишком уж поддаётся распространённым клише. Понятное дело, во многом это из-за того, что жизнь самого Уэпнера стала набором типичных событий, но всё же режиссёр разбирает их слишком стереотипно, показывая исключительно прописные истины. Не всегда слава и популярность означает богатство, а тем более счастье — и вот уже герой расстаётся с семьёй и оказывается за бортом всех проектов о Рокки. Вредные привычки и незаконная деятельность до добра не доводят — разгульная жизнь, наркотики, тюрьма. Близкие люди всегда помогут — и брат, с которым они не общались, спасает героя в трудный момент и оказывается его тайным фанатом. А в конце это приводит к слишком уж притянутому хэппи-энду, основанному на совершенно нераскрытой любовной линии.

Кадр из фильма «Реальный Рокки»

Среди всего этого наиболее запоминающейся с эмоциональной точки зрения выглядит линия отношения героя к кинематографу. Поединок с Али, хоть и занимает центральное место в сюжете, становясь отправной точкой большинства перепетий его жизни, но в раскрытии персонажа становится как бы промежутком между двумя упоминаемыми в картине фильмами: «Реквием по тяжеловесу» о стареющем боксёре, вынужденном оставить спорт — Чак знает все диалоги из этого фильма наизусть, и «Рокки», списанный с его собственной жизни. Создаётся ощущение, что человек, оказавшийся невероятно близко от титула мирового чемпиона, так и не сумел до конца осознать своё место в мире и продолжал ассоциировать себя исключительно с героями фильмов. И это, пожалуй, единственная мысль, которая выбивается из разряда стереотипов о ценности семьи.

Кадр из фильма «Реальный Рокки»

Однако, не стоит забывать, что это всё-таки художественный фильм, а не документальный, он не ставит целью дословно рассказать всю историю, лишь знакомит с основными её персонажами. А потому встреча и общение героя с Сильвестром Сталлоне здесь поданы более изящно и красиво. В реальной жизни Чак Уэпнер долгое время предъявлял Сталлоне претензии, связанные с использованием его биографии в фильме «Рокки», дело даже почти дошло до суда, но в итоге актёр откупился. Но вряд ли кому-то по прошествии стольких лет важна именно историческая точность, для них есть документальный фильм 2011 года с аналогичным названием. Хотя остаётся не до конца понятным, для кого же снят новый фильм, если поклонники непосредственно боксёра Чака Уэпнера найдут слишком много неточностей, а для зрителя, не знакомого с этой темой, картина покажется слишком дешёвой и малохудожественной. Но, видимо, ставка всё-таки делается на известные имена актёров и неплохо переданную ретро-атмосферу, которая сейчас в моде.

Алексей Хромов

В российском прокате с 19 октября 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Реальный Рокки»