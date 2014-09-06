Пока мы молоды, 2014

Режиссером фильма является Ноа Баумбак, известный такими картинами, как «Брачная история», «Милая Фрэнсис», «Госпожа Америка». «Пока мы молоды» – восьмая полнометражная работа режиссера.

Роль Дарби изначально должна была сыграть Грета Гервиг, но из-за плотного графика ей пришлось уйти из проекта. Также планировалось, что в фильме снимутся Джеймс Франко, Кейт Бланшетт, Джесси Айзенберг и Алекс Петтифер. Все они либо отказались, либо не смогли согласовать свое расписание.

Главные роли исполнили Бен Стиллер, Наоми Уоттс, Адам Драйвер и Аманда Сайфред.

Адам Драйвер дебютировал в кино в фильме «Дж. Эдгар» (2011), в котором Наоми Уоттс сыграла главную роль.

Аманде Сейфрид было 28 на момент съемок. Она призналась, что ей действительно было сложно играть Дарби, так как она больше соотносила себя со старшим поколением.

Дарби и Джош шутят над фильмом «Ребенок Розмари» (1968). Чарльз Гродин, которому досталась роль отца Корнелии, сыграл в этом фильме гинеколога Розмари, доктора Хилла.

Для Питера Ярроу, сыгравшего персонажа в документальном фильме Джоша (Бен Стиллер), это первая актерская роль в кино. Ярроу больше известен как певец, автор песен и участник американского фолк-трио «Peter, Paul and Mary». Любопытно, что популярная песня Ярроу «Puff, the Magic Dragon» вошла в саундтреки к фильмам «Знакомство с родителями» (2000) и «Знакомство с Факерами» (2004) с Беном Стиллером в главной роли.

Ноа Баумбак хотел, чтобы противостояние между Джошем и Джейми выглядело как конфронтация между Шерлоком Холмсом и Мориарти.

Баумбак использовал диалоги из пьесы Генрика Ибсена «Строитель Сольнес» во вступительной сцене. По его словам, это полностью раскрывает суть фильма.

Песня Дэвида Боуи «Golden Years» играет в начале заключительных титров. Эта же мелодия слышна из детской музыкальной шкатулки в первом кадре фильма.

Персонаж Чарльза Гродина изображается как известный режиссер-документалист. В квартире Лесли есть поддельные DVD-диски Criterion Collection с фильмами, «снятыми» Лесли. Они были специально созданы для этой картины.

Когда Джош выходит из квартиры своего тестя Лесли, по соседству видна вывеска Национального клуба искусств. Это означает, что Лесли живет в Грамерси-парке, одном из самых престижных, эксклюзивных и дорогих районов Манхэттена. Окна в этом районе выходят на единственный частный закрытый парк Манхэттена, и только у его жителей есть ключи от парка. Среди известных жильцов района были Эдвин Бут, Айседора Дункан, Грегори Пек и Джулия Робертс.

На момент выхода Ноа Баумбак был ровесником Джоша.

Младший брат режиссера Ноа Баумбака – Нико Баумбак – появляется в качестве гостя на вечеринке Флетчера и Марины. Также в роли подруги Марины в фильме можно увидеть жену Нико Баумбака Энни Бейкер.

Спикер, который дарит награду Лесли за его жизненные достижения в «Линкольн-центре», – историк, сценарист, актер, кинокритик, оператор и режиссер кино Питер Богданович.