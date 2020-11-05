«Пока мы молоды»: Рецензия Киноафиши

В центре сюжета семейная пара — Джош (Бен Стиллер) и Корнелия (Наоми Уоттс). Обоим уже за 40, детей так и не удалось завести. Но кризис уже налицо: Джош с десяток лет не может закончить свой документальный фильм, а из-за вечной занятости пара лишь крутится в повседневных проблемах. Всё меняется, когда герои знакомятся с 25-летними супругами Джейми (Адам Драйвер) и Дарби (Аманда Сейфрид). Кажется, те умеют жить моментом и не думать о серых буднях. Джош и Корнелия снова чувствуют себя молодыми. Однако у Джейми свои планы на дружбу.

В 2019 году про режиссера Ноа Баумбака заговорили даже те, кто не интересовался авторским кино. Его «Брачная история» с Адамом Драйвером и Скарлетт Йоханссон получила по шесть номинаций на «Оскар» и «Золотой глобус», причем критики называли роли в этой картине чуть ли не самыми сильными в карьере обоих актеров.

Пока мы молоды

Однако среди синефильского сообщества Баумбак прославился намного раньше, ведь именно он умеет великолепно рассказывать простые будничные истории. Вроде бы и не перегружая их действием, а уж тем более какими-то внезапными поворотами. Но зато заставляя буквально каждого зрителя найти что-то максимально близкое и понятное для себя.

До российского проката с большим запозданием добрался фильм «Пока мы молоды». Возможно, не самая известная, но уж точно заслуживающая внимания работа Баумбака. Как всегда, посвященная жизни, отношениям и отчасти самому режиссеру.

Основную идею картины можно сформулировать буквально одной фразой, очень близкой к заголовку: мы все не хотим взрослеть. Именно поэтому главные герои так увлекаются новыми знакомыми. Будучи окруженными семьями с детьми, погрязшими в вечных рассказах о работе и беременности, они внезапно понимают, что не хотят чувствовать себя людьми из прошлого. Зачем слушать глупый концерт для детей (в реальности нужный только мамам), если можно танцевать хип-хоп? Почему в 40 лет нельзя кататься на велосипеде, носить шляпу и гулять по рельсам?

Пока мы молоды

Но такая идея, будучи единственной на фильм, могла бы оказаться слишком пустой. Именно поэтому появляются копии главных героев в виде Джейми и Дарби. Параллели заметить нетрудно: мужчины в обеих семьях снимают документальное кино и женаты на блондинках, скрывающих свои амбиции. Молодая пара для Джоша и его супруги становится словно отражением — теми, кем они так хотели быть, но не стали.

И Баумбак идеально выбирает актеров для всех основных ролей, хоть в половине случаев это старые знакомые автора. Бен Стиллер и вовсе будто появляется в своей будничной одежде и играет себя (не забываем, что он не просто отличный комик, но ещё и весьма толковый режиссёр). Наоми Уоттс в очередной раз показывает, что ее неслучайно когда-то приметил сам Дэвид Линч — актриса полностью вживается в роль, ее сдержанные эмоции цепляют сильнее любого крика.

Адам Драйвер, еще не прославившийся в тот момент на весь мир образом Кайло Рена в «Звездных войнах», невероятно тонко раскрывает перемены в своём герое: если сравнить Джейми в начале и конце истории, то можно увидеть, что это два разных человека. Хотя на самом деле персонаж просто становится собой, переставая притворяться.

Пока мы молоды

И можно лишь гадать, как бы сыграла его жену подруга режиссера Грета Гервиг, изначально планировавшаяся на эту роль (что снова намекает на саморефлексию), но Аманда Сейфрид отлично вписывается в образ яркой девушки, которой всё время приходится оставаться в тени.

Но показав завязку, где герои переходят от друзей, пропагандирующих опостылевшее «настоящая жизнь начинается с рождением ребенка» (походя унижая все бездетные пары), к ярким и эмоциональным новым знакомым, Баумбак не останавливается. Поэтому попытки вернуть прошлое выглядят так комично. Ведь в итоге главные герои зависают где-то между эпохами: из мира ровесников они выпали, а к молодежи так и не прибились. А что еще важнее, оказывается, жизнь Джейми и его жены вовсе не так радужна.

«Пока мы молоды» — не ностальгия по упущенным годам. Всё ровно наоборот. Это история о том, как важно адекватно воспринимать себя в любом возрасте и статусе. Не зря едва намеченная детективная линия не приводит к какому-либо результату. Все герои просто остаются собой, их не в чем разоблачать. Нужно лишь перестать пытаться быть кем-то другим.

Пока мы молоды

Ноа Баумбак, кажется, снимает очень просто и о самом простом в жизни. Но в этом и кроется прелесть его работ. Неспешное движение камеры погружает зрителя в атмосферу происходящего, делая его соучастником событий. Знакомые композиции словно доносятся из соседнего магазина, а персонажи выглядят так, будто их можно встретить в любом кафе. В «Пока мы молоды» нет активного действия, но оно и не нужно. Это само отражение жизни и поисков себя, с которыми сталкивается каждый. И фильм не только доставит эстетическое удовольствие, но и, возможно, кому-то поможет разобраться в своих проблемах. А это многого стоит.

Алексей Хромов