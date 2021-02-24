«История семьи Блум»: Рецензия Киноафиши

Отпуск, проведенный в Таиланде, для семьи Блум заканчивается трагедией. Мама Сэм падает с большой высоты и оказывается парализована ниже пояса. После этого жизнь не может стать прежней. У Сэм не получается примириться с новыми обстоятельствами, и ей приходится столкнуться с глубокой депрессией. Лишившись возможности ходить, она ощущает себя обузой и не понимает, как теперь просыпаться по утрам. Даже поддержка близких не дает Сэм справиться с неизбежным и попытаться двигаться дальше. Но, возможно, это выйдет у нового члена семьи — птенца сороки, найденного на пляже. Блумы дают ему странную кличку — Пингвин — и обретают верного друга.

История семьи Блум

В самом начале нас встречает титр «основано на реальных событиях», моментально придающий больше веса местной трагедии и пути ее преодоления. Дальше разворачивается история непростого поиска нового смысла жизни и попытки отпустить счастливое прошлое, без которого невозможно построить будущее. Все это время мы будем наблюдать пять этапов принятия горя Кюблер-Росс и очень четко двигаться от отрицания к счастливому концу. В реальной жизни схематичность этой модели, продолжающей сталкиваться с критикой, ощущается и в фильме. Кажется, что перед нами не реальность, а ожившая сказка с единственной целью — преподать нам важный жизненный урок. Тот случай, когда сам путь оказывается не так важен, как его финал.

Но искусственность истории не ставит на картине крест, а лишь делает ее более универсальной и позволяет стать чуть ближе к зрителю. От подобных трудностей всегда хочется держать дистанцию, особенно если не знать о счастливом окончании. При таком подходе история Блумов ощущается социальной рекламой, позволяющей в щадящей форме столкнуться с ужасающей трагедией, вынести из нее главное и подзарядиться позитивом. Все это время мы будем держаться подальше от реальной агрессии, бессилия и депрессии. Они воспринимаются на экране как неизбежность, которую как можно быстрее нужно оставить позади. Такой эмоциональный и безопасный аттракцион, учащий любить жизнь. Несмотря на эту картинность и слишком схематичные образы сплошь хороших героев, история все равно способна растрогать. В фильме полно милых моментов, связанных с птицей и детьми, неловких семейных ссор, оканчивающихся красивым примирением, а также история обретения нового друга, который станет опорой и поможет двигаться дальше.

История семьи Блум

Интересным ходом будет еще один взгляд на эту трагедию. Мы не только наблюдаем, как Сэм справляется с проблемами, но видим эмоциональный взгляд на это событие со стороны одного из детей. Сын не может перестать винить себя в случившемся с мамой и первым находит утешение в заботе о птице. Здесь довольно просто показано, что боль не принадлежит исключительно пострадавшему, часто желающему замкнуться в себе. Иной взгляд немного разбавляет предсказуемый сюжет и позволяет идеальной семье стать чуть человечнее. Но даже так она все равно продолжит оставаться немного сказочным примером для подражания, даря заботу и поддержку, несмотря на любые трудности.

«История семьи Блум» — это очередная трогательная история о том, как справиться с трагедией. После нее хочется оглянуться назад, отпустить многое и двигаться только вперед, стоически преодолевая любые трудности. Но где-то в процессе становится понятно, что перед нами всего лишь кино, один из сотни тысяч случаев, который закончился хорошо и оказался примером. Несмотря на привязку к реальности, происходящее на экране остается несколько искусственным. Но не стоит пугаться: история Блумов работает, просто ее терапевтический эффект будет несколько скоротечен. Картина понравится ищущим позитивных эмоций и сильного мотивационного заряда.