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История семьи Блум История семьи Блум
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Penguin Bloom

История семьи Блум, 2020

2020 / Австралия / США
6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Драма с Наоми Уоттс об удивительной дружбе женщины-инвалида и птенца сороки
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Австралийский режиссер и сценарист Глендин Айвин возвращается с новым драматическим фильмом.

Основанный на одноименной книге-бестселлере фильм рассказывает историю семьи, которая только-только оправляется от страшной трагедии. Мир молодой мамы Сэм Блум (Наоми Уоттс) переворачивается с ног на голову, когда после отпуска в Таиланде она остается парализованной в результате шокирующего, почти смертельного падения с большой высоты и травмы позвоночника. Вернувшись домой, ее муж (Эндрю Линкольн), трое ее маленьких детей, а также ее мать (Джеки Уивер) изо всех сил пытаются приспособиться к новой пугающей реальности. Как она может быть прежней активной матерью для троих маленьких сыновей, когда теперь ей приходится полагаться лишь на своего мужа, без которого она даже не может встать с постели? Как она может сохранять надежду на светлое будущее, когда ее возможности кажутся такими ограниченными? По мере того, как Сэм все больше впадает в отчаяние, в семье происходит невероятное пополнение.

Когда один из сыновей приносит домой раненого птенца сороки, которого нашел на пляже, он принимает решение назвать его Пингвином. Сэм остается недовольна новоиспеченным питомцем и ощетинивается из-за неповиновения собственных детей. Однако, к удивлению всех близких, у нее медленно развивается странная привязанность к птенцу, и вскоре Сэм понимает, что если Пингвин может выздороветь, то, возможно, сможет и она. Появление птицы – долгожданное развлечение для семьи Блум, которое в конечном итоге существенно изменит жизнь Сэм, научив ее снова жить.

Фильм основан на книге «Пингвин Блум: Странная маленькая птичка, спасшая семью», написанной Кэмероном Блумом и Брэдли Тревором Грейвом.

Премьера фильма состоялась на полувиртуальном кинофестивале в Торонто в 2020 году.

Это третья совместная работа режиссера Глендина Айвина и оператора Сэма Чиплина после мини-сериалов «Плач» и «Тихая гавань».

Актриса Наоми Уоттс, исполнившая главную роль в картине, также выступила одним из продюсеров фильма.

В финальных титрах показаны фотографии реальной семьи Блум. На них изображены те же сцены, что были воссозданы в фильме.

Фильм появился на платформе Netflix 27 января на территориях Северной Америки, Великобритании, Франции и некоторых стран Азии.

Глендин Айвин снял фильм по сценарию Шона Гранта и Гарри Криппса.

Глендин Айвин получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале в 2003 году за короткометражный фильм «Сумка фейерверков».

Права на экранизацию книги были куплены в декабре 2016 года.

В июле 2017 года стало известно, что сценарий для фильма напишет Шон Грант.

Глендин Айвин был выбран на пост режиссера в феврале 2019 года.

С самого начала на роль Сэм Блум рассматривалась только Наоми Уоттс.

Актеры Эндрю Линкольн, Джеки Уивер и Рэйчел Хаус присоединились к производству фильма в июле 2019.

Съемки проходили в Австралии, в штате Новый Южный Уэльс, в августе 2019 года.

Исполнительными продюсерами также выступили реальные Сэм Блум и Кэмерон Блум, о жизни которых и был снят фильм.

Это первый полнометражный фильм Эндрю Линкольна после сериала «Ходячие мертвецы».

Во время отпуска в Таиланде Сэм упала с балкона, повредила позвоночник и оказалась почти полностью парализованной. Пока семья пыталась справиться с испытанием, у них появился неожиданный друг — раненый птенец сороки, которого Блумы назвали Пингвин.

6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 25 февраля 2021
Премьера онлайн 27 января 2021
Премьера в мире 12 сентября 2020
Возраст 12+
Прокатчик Белые ночи
Режиссер
Глендин Айвин
Глендин Айвин
В ролях
Наоми Уоттс
Наоми Уоттс
Эндрю Линкольн
Эндрю Линкольн
Рэйчел Хаус
Рэйчел Хаус
Джеки Уивер
Джеки Уивер
Джиа Каридес
Джиа Каридес
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма История семьи Блум 6 постеров
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История семьи Блум смотреть онлайн

История семьи Блум
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Отпуск, проведенный в Таиланде, для семьи Блум заканчивается трагедией. Мама Сэм падает с большой высоты и оказывается парализована ниже пояса. После этого жизнь не может стать прежней. У Сэм не получается примириться с новыми обстоятельствами, и ей приходится столкнуться с глубокой депрессией. Лишившись возможности ходить, она ощущает себя обузой и не понимает, как теперь просыпаться по утрам. Даже поддержка близких не дает Сэм справиться с неизбежным и попытаться двигаться дальше. Но,…
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1 февраля 2021 10:00
Наоми Уоттс и Эндрю Линкольн в новом трейлере фильма «Пингвин Блум» Фильм расскажет о том, как спасенная птица вернула душевное здоровье тяжелобольной женщине.
Написать
11 января 2021 11:34
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