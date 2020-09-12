История семьи Блум, 2020

Австралийский режиссер и сценарист Глендин Айвин возвращается с новым драматическим фильмом.

Основанный на одноименной книге-бестселлере фильм рассказывает историю семьи, которая только-только оправляется от страшной трагедии. Мир молодой мамы Сэм Блум (Наоми Уоттс) переворачивается с ног на голову, когда после отпуска в Таиланде она остается парализованной в результате шокирующего, почти смертельного падения с большой высоты и травмы позвоночника. Вернувшись домой, ее муж (Эндрю Линкольн), трое ее маленьких детей, а также ее мать (Джеки Уивер) изо всех сил пытаются приспособиться к новой пугающей реальности. Как она может быть прежней активной матерью для троих маленьких сыновей, когда теперь ей приходится полагаться лишь на своего мужа, без которого она даже не может встать с постели? Как она может сохранять надежду на светлое будущее, когда ее возможности кажутся такими ограниченными? По мере того, как Сэм все больше впадает в отчаяние, в семье происходит невероятное пополнение.

Когда один из сыновей приносит домой раненого птенца сороки, которого нашел на пляже, он принимает решение назвать его Пингвином. Сэм остается недовольна новоиспеченным питомцем и ощетинивается из-за неповиновения собственных детей. Однако, к удивлению всех близких, у нее медленно развивается странная привязанность к птенцу, и вскоре Сэм понимает, что если Пингвин может выздороветь, то, возможно, сможет и она. Появление птицы – долгожданное развлечение для семьи Блум, которое в конечном итоге существенно изменит жизнь Сэм, научив ее снова жить.