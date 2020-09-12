История семьи Блум, 2020

Австралийский режиссер и сценарист Глендин Айвин возвращается с новым драматическим фильмом.
Основанный на одноименной книге-бестселлере фильм рассказывает историю семьи, которая только-только оправляется от страшной трагедии. Мир молодой мамы Сэм Блум (Наоми Уоттс) переворачивается с ног на голову, когда после отпуска в Таиланде она остается парализованной в результате шокирующего, почти смертельного падения с большой высоты и травмы позвоночника. Вернувшись домой, ее муж (Эндрю Линкольн), трое ее маленьких детей, а также ее мать (Джеки Уивер) изо всех сил пытаются приспособиться к новой пугающей реальности. Как она может быть прежней активной матерью для троих маленьких сыновей, когда теперь ей приходится полагаться лишь на своего мужа, без которого она даже не может встать с постели? Как она может сохранять надежду на светлое будущее, когда ее возможности кажутся такими ограниченными? По мере того, как Сэм все больше впадает в отчаяние, в семье происходит невероятное пополнение.
Когда один из сыновей приносит домой раненого птенца сороки, которого нашел на пляже, он принимает решение назвать его Пингвином. Сэм остается недовольна новоиспеченным питомцем и ощетинивается из-за неповиновения собственных детей. Однако, к удивлению всех близких, у нее медленно развивается странная привязанность к птенцу, и вскоре Сэм понимает, что если Пингвин может выздороветь, то, возможно, сможет и она. Появление птицы – долгожданное развлечение для семьи Блум, которое в конечном итоге существенно изменит жизнь Сэм, научив ее снова жить.
Фильм основан на книге «Пингвин Блум: Странная маленькая птичка, спасшая семью», написанной Кэмероном Блумом и Брэдли Тревором Грейвом.
Премьера фильма состоялась на полувиртуальном кинофестивале в Торонто в 2020 году.
Это третья совместная работа режиссера Глендина Айвина и оператора Сэма Чиплина после мини-сериалов «Плач» и «Тихая гавань».
Актриса Наоми Уоттс, исполнившая главную роль в картине, также выступила одним из продюсеров фильма.
В финальных титрах показаны фотографии реальной семьи Блум. На них изображены те же сцены, что были воссозданы в фильме.
Фильм появился на платформе Netflix 27 января на территориях Северной Америки, Великобритании, Франции и некоторых стран Азии.
Глендин Айвин снял фильм по сценарию Шона Гранта и Гарри Криппса.
Глендин Айвин получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале в 2003 году за короткометражный фильм «Сумка фейерверков».
Права на экранизацию книги были куплены в декабре 2016 года.
В июле 2017 года стало известно, что сценарий для фильма напишет Шон Грант.
Глендин Айвин был выбран на пост режиссера в феврале 2019 года.
С самого начала на роль Сэм Блум рассматривалась только Наоми Уоттс.
Актеры Эндрю Линкольн, Джеки Уивер и Рэйчел Хаус присоединились к производству фильма в июле 2019.
Съемки проходили в Австралии, в штате Новый Южный Уэльс, в августе 2019 года.
Исполнительными продюсерами также выступили реальные Сэм Блум и Кэмерон Блум, о жизни которых и был снят фильм.
Это первый полнометражный фильм Эндрю Линкольна после сериала «Ходячие мертвецы».
Во время отпуска в Таиланде Сэм упала с балкона, повредила позвоночник и оказалась почти полностью парализованной. Пока семья пыталась справиться с испытанием, у них появился неожиданный друг — раненый птенец сороки, которого Блумы назвали Пингвин.