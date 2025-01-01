Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Наоми Уоттс
Награды
Награды и номинации Наоми Уоттс
Naomi Watts
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Награды и номинации Наоми Уоттс
Оскар 2013
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 2004
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 2025
Best Performance by a Female Actor in a Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television
Номинант
Золотой глобус 2013
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучшая актриса в мини-сериале или фильме
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004
Лучшая женская роль
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2003
Wella Prize
Победитель
Best Actress
Победитель
Золотая малина 2017
Худшая женская роль
Номинант
Золотая малина 2014
Худшая женская роль
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
Ньют умирает гораздо трагичнее: 3 отличия фильма «Бегущий в лабиринте» от книг Дэшнера
2 сезон сериал «Лихие» завершен: что сказал Юрий Быков о конце истории и шансах на продолжение — быть ли 3 сезону или нет?
Так хороши, что лучше бы никогда не заканчивались: 4 мини-сериала с классным сюжетом и логичным финалом, которого все равно мало
У «Войны миров Z» уже давно есть официальное продолжение: без красавчика-Питта, но с войной зомби против вампиров
Вдохновлен «Москва слезам не верит»: в 2020-м этот детектив зрители назвали «главным кинособытием» – понятно, откуда рейтинг 8.1
Хруст льда снаружи, треск пламени внутри: 5 роскошных скандинавских фильмов с рейтингом 7.5+ – о концовке №1 зрители спорят 13 лет
«Не заметила, как меня захватило»: этому детективу со звездой «Невского» не зря поставили 8.1 – 16 серий увлекают не только видами Петербурга
3 сезон «Поднятия уровня» отложили в долгий ящик из-за «Человека-бензопилы»: хотите продолжение истории Сон Джин-Ву – готовьтесь платить
За что Пальто отправили в колонию в финале «Слова пацана»? Статья серьезная, но надолго в тюрьме он не задержится
Ремейк подкрался незаметно: Женей Лукашиным в новой версии «Иронии судьбы» станет звезда «Слова пацана» (первые фото)
Самый кассовый российский мультик 2024-го вернется с продолжением в кино: оставил в лузерах даже «Машу и Медведя»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667