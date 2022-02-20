Меню
Гонка со временем - дублированный трейлер
Гонка со временем. Дублированный трейлер

Гонка со временем. Дублированный трейлер

Дата публикации: 27 января 2022
Гонка со временем – Школа захвачена неизвестным стрелком. Мать одного из учеников знает одно — ее сын там! Ей предстоит пробежать много миль, устроив гонку со временем, прежде чем она попадет в самый эпицентр событий. Каждая минута на счету, и каждое мгновение может стать последним для ее ребенка.
Айя Бекдурдыева 20 февраля 2022, 21:50
Оценка
Фильм параша. Весь фильм женщина только бежит. Съемка отвратительная. Не советую! Зря потраченное время и деньги
20 февраля 2022, 21:50 Ответить
Олег Тризна 20 февраля 2022, 22:17
Оценка
Увлекательный фильмец, но конечно в том случае если вы хотите хорошенько выспаться или уединится с кем либо, и на заднем ряду поговорить о жизни раскинуть пасьянс либо сыграть в карты на разбивание, так как кроме вас на этот хвильм никто не прийдет, но зато вас порадует пустой зал. Фильм просто захватывает своим сюжетом и бюджетным исполнением, за весь долгий нудный не кончаемый сюжет вы увидите женщину, которая по всей вероятности любит бегать по пересечённой местности изучать топографию ,ориентироваться по навигатору считать свои шаги и потраченные калории. Ещё падать, применять себе увечия и ушибы. За весь фильм вы увидите два или три персонажа, мамку с сыном и белку пробегающую в доль дороги. После 10 минутного просмотра вам сразу захочется либо перемотать на титры либо выбежать с кровавыми глазами на улицу!
20 февраля 2022, 22:17 Ответить
gridneva2804 21 февраля 2022, 20:09
Оценка
Скучнее нужно поискать , нет слов , фильмы всё хуже и хуже, бред какой-то, безвкусица
21 февраля 2022, 20:09 Ответить
Лолита Ладикова 26 февраля 2022, 14:02
Так сильно зацепил трейлер.Рвалась сходить в кино,но сеанс отменили,посмотрела дома.Абсолютно не оправдал ожидания.Как уже было сказано у фильма нет ни завязки,ни развязки ни кульминации.Абсолютно нет переживаний,эмоций...Туфта
26 февраля 2022, 14:02 Ответить
Ferensy 15 ноября 2023, 23:34
Оценка
Не понял с чем связан негатив к фильму, я подобный вижу впервые. Сюжет держит в напряжении. Есть классные твисты. Я вообще этот фильм изначально фоном включил, чтоб что-то жужжало, а был по итогу приятно удивлён хорошей находкой.

Да фильм необычный, но именно это и придаёт ему шарм. У персонажа есть доступ к обрывкам информации, которые она получает. При этом персонаж начинает делать по этим обрывкам выводы и накручивать себя. Правда конечно и правоохранители "профессионалы" этому способствуют.

В общем смотреть можно смело. Смотрится интересно, если вы готовы смотреть кино с , по сути, одним актёром в дрожащем кадре.
15 ноября 2023, 23:34 Ответить
Киноафиша.инфо 16 ноября 2023, 13:00
в ответ на сообщение Ferensy от 15 ноября 2023, 23:34
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
16 ноября 2023, 13:00 Ответить
Weteran Mc 16 июня 2024, 00:49
Оценка
Фильм одного актера, как говорят в таких случаях. Но всё равно смотрелось на одном дыхании. Оценка: 10 из 10. 👍
16 июня 2024, 00:49 Ответить
5.1 Гонка со временем
Гонка со временем триллер, 2021, США
