Гонка со временем
– Школа захвачена неизвестным стрелком. Мать одного из учеников знает одно — ее сын там! Ей предстоит пробежать много миль, устроив гонку со временем, прежде чем она попадет в самый эпицентр событий. Каждая минута на счету, и каждое мгновение может стать последним для ее ребенка.
Да фильм необычный, но именно это и придаёт ему шарм. У персонажа есть доступ к обрывкам информации, которые она получает. При этом персонаж начинает делать по этим обрывкам выводы и накручивать себя. Правда конечно и правоохранители "профессионалы" этому способствуют.
В общем смотреть можно смело. Смотрится интересно, если вы готовы смотреть кино с , по сути, одним актёром в дрожащем кадре.
