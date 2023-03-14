Семейное кино: 10 трогательных фильмов об отношениях с родителями
Лучшие драмы и комедии про родительство.
16 марта на большие экраны входит ностальгическая драма о детстве «Солнце моё». Вспоминаем лучшие фильмы о детско-родительских отношениях — от легких комедий до глубоких драм.
Солнце моё (2022)
Номинант на «Оскар» этого года за «Лучшую мужскую роль», ностальгическая драма дебютантки Шарлотты Уэллс, снятая на основе ее воспоминаний об отце. Главная героиня — одиннадцатилетняя девочка Софи, которая отправляется с бесконечно любящим ее отцом в отпуск в Турцию. Софи переживает первые трудности подросткового возраста, в то время как ее отец пытается справиться с кризисом в собственной жизни и разрешить материальные проблемы. «Солнце мое» — это взгляд взрослого человека на свое детство, когда он еще не понимал многих тонкостей взаимоотношений между людьми, но смутно чувствовал недомолвки и растущее напряжение. Шарлотта Уэллс сняла удивительно трогательное признание в любви своему отцу, наполненное светлыми детскими воспоминаниям. А сыгравший главную роль молодой ирландский актер Пол Мескал уже появлялся на больших экранах в драме о детско-родительских отношениях — годом ранее он сыграл одну из ключевых ролей в режиссерском дебюте Мэгги Джилленхол «Незнакомая дочь».
Этот новый мир (2021)
Камерная комедия Луи Гарреля с ним самим же в главной роли о том, как родители-миллениалы ищут общий язык со своими детьми. Тринадцатилетний сын главных героев Жозеф вдруг огорошивает родителей новостью, что он вместе со своими друзьями отправляется в Африку, чтобы спасти планету от глобального потепления. Родителям предстоит другими глазами взглянуть на ребенка, который, неожиданно для них, повзрослел и стал задумываться о глобальных вещах, от которых взрослые привыкли отмахиваться. Экранную супругу персонажа Гарреля сыграла его настоящая жена, супермодель Летиция Каста.
История семьи Блум (2020)
Основанная на реальной истории из жизни двукратной чемпионки мира по серфингу для людей с ограниченными возможностями Сэм Блум драма о совместном преодолении трудностей с Наоми Уоттс в главной роли. Ее героиня Сэм — инструктор по серфингу, которая вместе с мужем и тремя сыновьями отправляется на отдых в Таиланд, где из-за несчастного случая получает тяжелую травму позвоночника. Семье предстоит сплотиться, чтобы помочь женщине выбраться из депрессии, а найденный сыновьями на пляже птенец сороки станет самым настоящим символом борьбы и мужества для героини, которая, казалось бы, утратила смысл жизни.
Один на один (2020)
Душераздирающая британская драма с Джеймсом Нортоном в роли отца-одиночки. Его герой Джон — «маленький человек», зарабатывающий на жизнь мытьем окон. Когда Джон узнает о том, что ему осталось жить всего несколько месяцев, он бросает все силы на то, чтобы обеспечить своему маленькому сыну Майклу лучшее будущее и найти ему достойную приемную семью. Фильм делает акцент не на болезни и отчаянном положении главного героя, а на его удивительно трогательных отношениях с сыном и их искренней любви друг к другу.
Красивый мальчик (2018)
Стив Карелл и Тимоти Шаламе в биографическом фильме, снятом по мемуарам журналиста Дэвида Шеффа. Узнав, что его сын-подросток Ник страдает от наркозависимости, Дэвид начинает нелегкую борьбу за будущее своего ребенка. Вместе им предстоит пройти непростой путь, полный конфликтов, рецидивов и взаимных упреков, но искренняя любовь и желание спасти близкого человека любой ценой в конце концов сотворят чудо.
Папаши 2 (2012)
Несмотря на локализацию названия, «Папаши 2» — это не продолжение знаменитой комедии с Жераром Депардье, а самостоятельная картина. Главная героиня — молодая девушка Хлоя, которая, находясь в многолетней ссоре с непутевым отцом-алкоголиком, ищет актера, который на ее свадьбе сыграл бы роль достопочтенного родителя. По иронии судьбы в это же время ее биологический отец, который до недавнего времени даже не подозревал о существовании внебрачной дочери, решает отыскать Хлою. Оба отца в конечном итоге окажутся на торжестве, что приведет к забавным курьезам и нешуточной борьбе за любовь дочери.
Древо жизни (2010)
Философская драма Терренса Малика о связи поколений с Брэдом Питтом, Джессикой Честейн и Шоном Пенном. Главный герой — разочаровавшийся в жизни архитектор Джек, который погружается в воспоминания о своем детстве, проведенном с властным отцом и мягкой, кроткой матерью. Постепенно противоречия в душе Джека выливаются в конфликты с отцом, а гибель брата становится для него страшным ударом, последствия которого он будет ощущать еще долгие годы.
Все путем (2009)
Вдовец Фрэнк в исполнении Роберта Де Ниро отправляется в поездку, чтобы навестить своих четверых детей. Однако отпрыски почему-то не рады отцу, к тому же, выясняется, что они долгие годы скрывали от него правду о своей жизни, рассказывая небылицы и не делясь проблемами. Теперь Фрэнку предстоит наладить контакт со взрослыми детьми, а им, в свою очередь, преодолеть свои обиды и решиться начать новую главу жизни.
Дорогой Фрэнки (2004)
Светлая драма о матери-одиночке Лиззи, которая, спасаясь от преследования бывшего мужа, все время переезжает с места на место с девятилетним сыном Фрэнки. Не решаясь рассказать ему правду, женщина долгие годы поддерживает в сыне веру в то, что его отец — моряк, служащий на корабле «Аккра», и регулярно пишет ему письма якобы от отца. Когда в порту города, где живут герои, на несколько дней останавливается «Аккра», Лиззи спешно ищет незнакомца на роль отца Фрэнки. В главных ролях — Джерард Батлер и Эмили Мортимер.
Отец невесты (1991)
Остроумная комедия о том, как тяжело расставаться с повзрослевшими детьми. Главный герой в исполнении Стива Мартина — обычный представитель среднего класса Джордж Бэнкс, чья размеренная жизнь прерывается грянувшей, как гром посреди ясного неба, новостью о том, что его дочь выходит замуж. Теперь Джорджу предстоит с головой погрузиться в предсвадебные хлопоты, дабы не ударить в грязь лицом перед более состоятельной семьей жениха, и смириться с мыслью, что его малютка-дочь совсем скоро упорхнет в собственное гнездышко.