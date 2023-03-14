Семейное кино: 10 трогательных фильмов об отношениях с родителями

16 марта на большие экраны входит ностальгическая драма о детстве «Солнце моё». Вспоминаем лучшие фильмы о детско-родительских отношениях — от легких комедий до глубоких драм.

Солнце моё (2022)

Номинант на «Оскар» этого года за «Лучшую мужскую роль», ностальгическая драма дебютантки Шарлотты Уэллс , снятая на основе ее воспоминаний об отце. Главная героиня — одиннадцатилетняя девочка Софи, которая отправляется с бесконечно любящим ее отцом в отпуск в Турцию. Софи переживает первые трудности подросткового возраста, в то время как ее отец пытается справиться с кризисом в собственной жизни и разрешить материальные проблемы. «Солнце мое» — это взгляд взрослого человека на свое детство, когда он еще не понимал многих тонкостей взаимоотношений между людьми, но смутно чувствовал недомолвки и растущее напряжение. Шарлотта Уэллс сняла удивительно трогательное признание в любви своему отцу, наполненное светлыми детскими воспоминаниям. А сыгравший главную роль молодой ирландский актер Пол Мескал уже появлялся на больших экранах в драме о детско-родительских отношениях — годом ранее он сыграл одну из ключевых ролей в режиссерском дебюте Мэгги Джилленхол « Незнакомая дочь ».

Солнце моё

Камерная комедия Луи Гарреля с ним самим же в главной роли о том, как родители-миллениалы ищут общий язык со своими детьми. Тринадцатилетний сын главных героев Жозеф вдруг огорошивает родителей новостью, что он вместе со своими друзьями отправляется в Африку, чтобы спасти планету от глобального потепления. Родителям предстоит другими глазами взглянуть на ребенка, который, неожиданно для них, повзрослел и стал задумываться о глобальных вещах, от которых взрослые привыкли отмахиваться. Экранную супругу персонажа Гарреля сыграла его настоящая жена, супермодель Летиция Каста .

Этот новый мир

Основанная на реальной истории из жизни двукратной чемпионки мира по серфингу для людей с ограниченными возможностями Сэм Блум драма о совместном преодолении трудностей с Наоми Уоттс в главной роли. Ее героиня Сэм — инструктор по серфингу, которая вместе с мужем и тремя сыновьями отправляется на отдых в Таиланд, где из-за несчастного случая получает тяжелую травму позвоночника. Семье предстоит сплотиться, чтобы помочь женщине выбраться из депрессии, а найденный сыновьями на пляже птенец сороки станет самым настоящим символом борьбы и мужества для героини, которая, казалось бы, утратила смысл жизни.

История семьи Блум

Душераздирающая британская драма с Джеймсом Нортоном в роли отца-одиночки. Его герой Джон — «маленький человек», зарабатывающий на жизнь мытьем окон. Когда Джон узнает о том, что ему осталось жить всего несколько месяцев, он бросает все силы на то, чтобы обеспечить своему маленькому сыну Майклу лучшее будущее и найти ему достойную приемную семью. Фильм делает акцент не на болезни и отчаянном положении главного героя, а на его удивительно трогательных отношениях с сыном и их искренней любви друг к другу.

Один на один

Стив Карелл и Тимоти Шаламе в биографическом фильме, снятом по мемуарам журналиста Дэвида Шеффа. Узнав, что его сын-подросток Ник страдает от наркозависимости, Дэвид начинает нелегкую борьбу за будущее своего ребенка. Вместе им предстоит пройти непростой путь, полный конфликтов, рецидивов и взаимных упреков, но искренняя любовь и желание спасти близкого человека любой ценой в конце концов сотворят чудо.

Красивый мальчик

Несмотря на локализацию названия, «Папаши 2» — это не продолжение знаменитой комедии с Жераром Депардье , а самостоятельная картина. Главная героиня — молодая девушка Хлоя, которая, находясь в многолетней ссоре с непутевым отцом-алкоголиком, ищет актера, который на ее свадьбе сыграл бы роль достопочтенного родителя. По иронии судьбы в это же время ее биологический отец, который до недавнего времени даже не подозревал о существовании внебрачной дочери, решает отыскать Хлою. Оба отца в конечном итоге окажутся на торжестве, что приведет к забавным курьезам и нешуточной борьбе за любовь дочери.

Папаши 2

Философская драма Терренса Малика о связи поколений с Брэдом Питтом , Джессикой Честейн и Шоном Пенном . Главный герой — разочаровавшийся в жизни архитектор Джек, который погружается в воспоминания о своем детстве, проведенном с властным отцом и мягкой, кроткой матерью. Постепенно противоречия в душе Джека выливаются в конфликты с отцом, а гибель брата становится для него страшным ударом, последствия которого он будет ощущать еще долгие годы.

Древо жизни

Вдовец Фрэнк в исполнении Роберта Де Ниро отправляется в поездку, чтобы навестить своих четверых детей. Однако отпрыски почему-то не рады отцу, к тому же, выясняется, что они долгие годы скрывали от него правду о своей жизни, рассказывая небылицы и не делясь проблемами. Теперь Фрэнку предстоит наладить контакт со взрослыми детьми, а им, в свою очередь, преодолеть свои обиды и решиться начать новую главу жизни.

Все путем

Светлая драма о матери-одиночке Лиззи, которая, спасаясь от преследования бывшего мужа, все время переезжает с места на место с девятилетним сыном Фрэнки. Не решаясь рассказать ему правду, женщина долгие годы поддерживает в сыне веру в то, что его отец — моряк, служащий на корабле «Аккра», и регулярно пишет ему письма якобы от отца. Когда в порту города, где живут герои, на несколько дней останавливается «Аккра», Лиззи спешно ищет незнакомца на роль отца Фрэнки. В главных ролях — Джерард Батлер и Эмили Мортимер .

Дорогой Фрэнки

Остроумная комедия о том, как тяжело расставаться с повзрослевшими детьми. Главный герой в исполнении Стива Мартина — обычный представитель среднего класса Джордж Бэнкс, чья размеренная жизнь прерывается грянувшей, как гром посреди ясного неба, новостью о том, что его дочь выходит замуж. Теперь Джорджу предстоит с головой погрузиться в предсвадебные хлопоты, дабы не ударить в грязь лицом перед более состоятельной семьей жениха, и смириться с мыслью, что его малютка-дочь совсем скоро упорхнет в собственное гнездышко.