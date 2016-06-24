«Разрушение»: Рецензия Киноафиши

Строить – не ломать

В 2013 году на экраны вышел «Далласский клуб покупателей», который не только продемонстрировал новые грани талантов Мэттью МакКонахи и Джареда Лето, но и раскрыл широкой публике талант Жана-Марка Валле. Следующий фильм режиссёра, экранизация романа «Дикая» с Риз Уизерспун, собрал уже не так много оваций, однако всё равно пополнил копилку удачных проектов Валле. И уже на следующий год на Международном фестивале в Торонто состоялась премьера его новой картины «Разрушение» с Джейком Джилленхолом в главной роли. Она была принята ни тепло и ни холодно, а просто, так сказать, принята к сведению.

Кадр из фильма «Разрушение»

Отправная точка сюжета в первые же минуты застигает зрителя врасплох. Вот безразличный банкир Дэвис (Джейк Джилленхол) вместе с женой Джулией (Хезер Линд) едет в машине. Она, уже в который раз, говорит ему устранить течь в холодильнике, на что он, уже в который раз, отвечает равнодушием. Но тут его глаза расширяются от ужаса, происходит столкновение, и героя от нас скрывает подушка безопасности. Вот он снова перед нами – сидит в больнице и выслушивает трагичную новость. Вместо того чтобы плакать, он идёт в автомат с едой и покупает M&M’s. Но коварная машина не желает давать конфетки, и Дэвис пишет письмо компании производителю (на самом деле Наоми Уоттс). И даже не одно. Он так входит во вкус, что пересказывает практически всю свою жизнь получателю, тем самым запуская процесс кардинальных перемен.

Кадр из фильма «Разрушение»

«Разрушение» – это классическая история о том, как трагедия меняет жизнь человека, и Валле тут не является первопроходцем. Фильм получился слегка сумасбродным и эгоистичным, но он подкупает своей открытостью и правдивостью. Поначалу ты искренне веришь, что Дэвис не любил жену, и потому не можешь винить его в холодном поведении. При этом сочувствие возникает по отношению к другому персонажу – отцу погибшей Джулии (Крис Купер), но с каждой новой сценой всё более проникаешься симпатией именно к Дэвису.

Кадр из фильма «Разрушение»

Актуальности картине также не занимать. В мире немало людей, которые погрязли в безразличии к окружающему миру, в равнодушии к близким и ко всему, что они имеют. Ещё больше тех, кто живёт по прихотям общества: работает на нелюбимой работе и получает социальные статусы лишь статуса ради. И Валле хватило смелости показать, что в этом нет ничего плохого и порицательного, а этому стоит посочувствовать. Не удивительно, что поведение Дэвиса не вызывает у окружающих ничего, кроме непонимания. Это показывает, как общество относится ко всему, что выбивается из принятых правил поведения.

Кадр из фильма «Разрушение»

А ещё «Разрушение» – это сплошное заблуждение. «Разрушение» – это фильм, осознание истинных мотивов которого приходит в самом конце. На протяжении всего сюжета в кадре появляется призрак Джулии, которая, как поначалу кажется, символизирует не тоску по ней Дэвиса, а некий отголосок прошлого, которое он хочет разрушить. Но это оказывается самообманом, и под конец приходит осознание того, что главный герой любил свою жену и был равнодушен вовсе не к ней, а к самому факту любви, к своей жизни в целом. И когда такая значимая часть его безразличия исчезла, вместе с ней исчезла и пелена, застилавшая его взор от реальности. Он почувствовал, что ему впервые что-то интересно. А его, на первый взгляд, бездушное поведение в итоге оказывается действительно попыткой справиться с горем.

Кадр из фильма «Разрушение»

Постепенно собирая новый опыт (нажал стоп-кран в поезде, проткнул ногу гвоздём, познакомился с женщиной из службы поддержки, подружился с её сыном подростком и т.д.), он заново склеивает свою личность и наконец начинает чувствовать. Это история, на протяжении которой, казалось бы, человек строит новую жизнь, но в то же время пытается справиться с утратой старой. И ему необходимо осознать, что одно без другого невозможно.

Кадр из фильма «Разрушение»

Фильм «Разрушение» вряд ли захочется пересматривать, но его персонажи останутся в памяти надолго. Джилленхол уже не раз доказывал, что отлично вживается в амплуа хмурого и депрессивного человека, и ему это идёт. Наоми Уоттс, казалось бы, должна была выйти вместе с ним на первый план, но так и осталась где-то позади. Зато её неловкое появление служит мощной дозой лекарства для героя. Но более всех очаровывает её экранный сын, которого сыграл начинающий актёр Джуда Льюис. Именно на долю его персонажа приходятся самые запоминающиеся и живые сцены. Вдохнул жизни в картину также отличный саундтрек, (особенно Heart – Crazy On You). В общем, если в вашей жизни не хватает немного драмы, то на этой неделе «Разрушение» с радостью эту потребность восполнит.

Кадр из фильма «Разрушение»

В российском прокате с 30 июня 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Разрушение»

Трошина Олеся