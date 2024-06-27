Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Подборки
Премьеры
Рейтинги
Трейлеры
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Киноафиша
Трейлеры
Книга Генри. Трейлер
Книга Генри. Трейлер
0
0
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 30 марта 2017
Книга Генри
– История матери-одиночки, воспитывающей двух мальчиков, один из которых является гением.
Развернуть
Поделиться трейлером
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Weteran Mc
27 июня 2024, 01:26
Оценка
"Книга Генри" - это драма про одаренного мальчика одиннадцати лет. Уже в этом возрасте он занимается финансами семьи, может просчитать любую ситуацию на несколько ходов вперед и многое другое. Так же он хочет помочь своей соседке - сверстнице, с которой жестоко обращается ее отчим-полицейский. У Генри уже есть план спасения, но внезапно открывшаяся неизлечимая болезнь, ставит задумки мальчика под угрозу.
Темп фильма не быстрый, но несмотря на это он трогательный и интересный. Его даже можно назвать семейным, хоть этот жанр и не указан в описании к фильму. Финал же, пусть и трагичен, но с подслащенной пилюлей.
Этот фильм о жизни - твоей и тех, кто тебя окружает. Проблемы которых можно попросту не заметить. Моя оценка: 10 из 10. 👍
27 июня 2024, 01:26
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
6.7
Книга Генри
драма, 2017, США
00:46
Первый на Олимпе
тизер-трейлер
00:40
Три богатыря и свет клином
тизер
01:08
Литвяк
тизер
01:22
Выход 8
дублированный трейлер
02:11
Эдем
дублированный трейлер
01:15
Лёша из Лавры. Погребающий странных
трейлер
02:22
Девушка Миллера
trailer
02:01
Смурфики в кино
дублированный трейлер
02:30
Письма о любви
дублированный трейлер
01:37
Финник 2
трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Темп фильма не быстрый, но несмотря на это он трогательный и интересный. Его даже можно назвать семейным, хоть этот жанр и не указан в описании к фильму. Финал же, пусть и трагичен, но с подслащенной пилюлей.
Этот фильм о жизни - твоей и тех, кто тебя окружает. Проблемы которых можно попросту не заметить. Моя оценка: 10 из 10. 👍
Авторизация по e-mail