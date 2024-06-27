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Книга Генри - трейлер
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Книга Генри. Трейлер

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Дата публикации: 30 марта 2017
Книга Генри – История матери-одиночки, воспитывающей двух мальчиков, один из которых является гением.
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Weteran Mc 27 июня 2024, 01:26
Оценка
"Книга Генри" - это драма про одаренного мальчика одиннадцати лет. Уже в этом возрасте он занимается финансами семьи, может просчитать любую ситуацию на несколько ходов вперед и многое другое. Так же он хочет помочь своей соседке - сверстнице, с которой жестоко обращается ее отчим-полицейский. У Генри уже есть план спасения, но внезапно открывшаяся неизлечимая болезнь, ставит задумки мальчика под угрозу.
Темп фильма не быстрый, но несмотря на это он трогательный и интересный. Его даже можно назвать семейным, хоть этот жанр и не указан в описании к фильму. Финал же, пусть и трагичен, но с подслащенной пилюлей.
Этот фильм о жизни - твоей и тех, кто тебя окружает. Проблемы которых можно попросту не заметить. Моя оценка: 10 из 10. 👍
27 июня 2024, 01:26 Ответить
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