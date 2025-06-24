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Киноафиша Новости Джуд Лоу, Даниэль Брюль и Сидни Суини осваивают дикий остров в трейлере триллера «Эдем»

Джуд Лоу, Даниэль Брюль и Сидни Суини осваивают дикий остров в трейлере триллера «Эдем»

24 июня 2025 15:35
Джуд Лоу, Даниэль Брюль и Сидни Суини осваивают дикий остров в трейлере триллера «Эдем»

Также в фильме сыграли Ана де Армас и Ванесса Кирби.

Кинопрокатная компания Global Film представила дублированный трейлер напряженной робинзонады «Эдем» со звездным актерским составом. Поставил картину обладатель «Оскара» Рон ХовардИгры разума», «Нокдаун»). В российских кинотеатрах новинка появится 14 августа. Действие разворачивается в 1934 году на вулканическом острове Флореана, который входит в архипелаг Галапагос.

Фильм повествует о группе людей, движимых мощным желанием перемен. Стремясь сбежать от общества и цивилизации, они оставляют все позади и строят свое будущее на суровых просторах Галапагосских островов. По сюжету туда отправляются благородные европейцы в исполнении Джуда Лоу и Ванессы Кирби. Они берутся обживать необитаемую Флореану. Вдохновленные этой затеей, за ними следуют другие персонажи, которых сыграли Даниэль Брюль, Сидни Суини и Ана де Армас. Поселенцы верят, что нашли рай, но со временем они осознают, что ад — это другой, как позже скажет об этом Жан-Поль Сартр.

Мировая премьера «Эдема» состоялась в 2024 году на кинофестивале в Торонто. Критиков фильм не впечатлил. На данный момент он имеет на Rotten Tomatoes 57% «свежести» на основе 30 рецензий.

Фото: Vertical
Юрий Волошин
Юрий Волошин
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