Джуд Лоу, Даниэль Брюль и Сидни Суини осваивают дикий остров в трейлере триллера «Эдем»

Кинопрокатная компания Global Film представила дублированный трейлер напряженной робинзонады «Эдем» со звездным актерским составом. Поставил картину обладатель «Оскара» Рон Ховард («Игры разума», «Нокдаун»). В российских кинотеатрах новинка появится 14 августа. Действие разворачивается в 1934 году на вулканическом острове Флореана, который входит в архипелаг Галапагос.

Фильм повествует о группе людей, движимых мощным желанием перемен. Стремясь сбежать от общества и цивилизации, они оставляют все позади и строят свое будущее на суровых просторах Галапагосских островов. По сюжету туда отправляются благородные европейцы в исполнении Джуда Лоу и Ванессы Кирби. Они берутся обживать необитаемую Флореану. Вдохновленные этой затеей, за ними следуют другие персонажи, которых сыграли Даниэль Брюль, Сидни Суини и Ана де Армас. Поселенцы верят, что нашли рай, но со временем они осознают, что ад — это другой, как позже скажет об этом Жан-Поль Сартр.

Мировая премьера «Эдема» состоялась в 2024 году на кинофестивале в Торонто. Критиков фильм не впечатлил. На данный момент он имеет на Rotten Tomatoes 57% «свежести» на основе 30 рецензий.