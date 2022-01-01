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TheatreHD: Одержимость, 2017

2017 / Великобритания
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О фильме

Совместная постановка театра «Барбикан» и Toneelgroep Amsterdam. По мотивам фильма Лукино Висконти, основанного на романе Джеймса Кейна «Почтальон всегда звонит дважды». Режиссер — Иво ван Хове. В главной роли — Джуд Лоу. Джино по своей натуре — бродяга и кочевник, неряшливо одетый, но внешне невероятно привлекательный. У придорожного кафе он знакомится с парой супругов, Джузеппе и Джованной. Джино и Джованна поддаются взаимному влечению, и между ними возникает бурный роман. Они решают избавиться от третьего лишнего — мужа Джованны. Но в этой леденящей кровь истории о разрушительной страсти преступление еще больше отдаляет любовников друг от друга.

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Продолжительность 3 часа 0 минут
Год выпуска 2017
Возраст 16+
Режиссер
Иво ван Хове
В ролях
Джуд Лоу
Джуд Лоу
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма TheatreHD: Одержимость 1 постер
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