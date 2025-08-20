Меню
Джуд Лоу и Джейсон Бейтман оказываются в долгах в трейлере триллера «Черный кролик»

20 августа 2025 19:56
История о двух братьях, которые любят друг друга, но совершенно не совпадают по жизни.

Стрим-сервис Netflix выпустил трейлер мини-сериала «Черный кролик», который характеризуется как «захватывающее и проверяющее на прочность приключение о том, как неразрывная связь между двумя братьями может разрушить их мир». Премьера состоится 18 сентября.

Действие разворачивается в Нью-Йорке на фоне бурлящей ночной жизни. В центре сюжета — два непохожих друг на друга брата, которых долг перед семьей и стремление к успеху ставят на грань безумия. Джейк Фридкен (Джуд Лоу) — харизматичный владелец элитного ресторана «Черный кролик», который находится у подножия Бруклинского моста и имеет репутацию одного из самых модных заведений города. Неожиданно в бизнес возвращается Винс (Джейсон Бейтман) и приносит с собой массу проблем, включая вскрытие старых ран и проблемы с бандитами. Винс задолжал крупную сумму людям, которые теперь грозятся забрать ресторан. Обычно Джейк рассудителен и спокоен, но в этой ситуации даже он выходит из себя.

Создателями проекта выступают Зак Бэйлин и Кейт Зусман. В команду режиссеров вошли Джастин Курзель, Лора Линни, Бенджамин Семанофф и сам Бейтман, который также исполняет функции одного из исполнительных продюсеров.

Фото: Netflix
Юрий Волошин
Юрий Волошин
