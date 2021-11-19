«Правда обо мне»: Рецензия Киноафиши

Фестиваль «Новое британское кино» закрывает свои двери уже в это воскресенье, 21 ноября. В качестве последнего показа, условного закрытия, будут демонстрировать вторую режиссерскую работу Гарри Вутлифф «Правда обо мне» с Рут Уилсон и Томом Бёрком в главных ролях. Рассказываем, почему в свой выходной вы должны обязательно дойти до фестиваля и увидеть это кино на большом экране.

Кейт около тридцати лет, она проводит все свои рабочие будни за компьютером в каком-то обычном региональном банке. Периодически она общается со своей коллегой и выслушивает ее семейные истории. Однажды, когда Кейт чуть не уволили за очередное опоздание, к ней садится новый клиент. Последний сразу же ее заинтересовывает, и она решает бросить все, чтобы последовать этому чувству. В телефонную книгу она записывает его просто как «Блондин» и отправляется в сложное эмоциональное путешествие вместе с ним.

Премьера картины состоялась на Венецианском кинофестивале в этом году. Правда, фильм не участвовал в основном конкурсе, но зато боролся за награду в параллельной программе «Горизонты». Первая работа режиссера «Только ты», которая, кстати, выходила в российский прокат несколько лет назад, была замечена лишь родным Лондонским кинофестивалем и не особо путешествовала по миру. Гарри Вутлифф снова использует мотив «случайной встречи» в качестве главной завязки действия в своем новом фильме и продолжает исследовать, с какими последствиями приходится столкнуться после.

Правда обо мне

История донельзя напоминает сказку о принцессе, мечтающей о спасителе-принце на белом коне. Лошади, конечно, у него нет, но зато есть волосы крашеного блондинистого цвета, а в глазах – азарт и желание адреналина. Кейт так и хочется устроить себе какое-нибудь эмоциональное путешествие, а то стены банка, в котором она работает обычным менеджером, ей уже порядком надоели. В принципе, вся ее жизнь состоит из монотонных условно «взрослых» обязательств. Работа, сон, еда, вынужденное общение. Все это ей давно уже наскучило до такой степени, что она специально просыпает и опаздывает на работу. Девушка решает последовать за блондинистым цветом.

Выгорание, депрессия и тревога – это типичные диагнозы миллениалов. Лучшая подруга и по совместительству коллега Кейт уговаривает ее остепениться, найти мужа и завести детей. Только ей это совершенно не нужно, девушке интереснее быть околдованной шармом первого встречного и заняться сексом где-нибудь на парковке. Свобода, острота эмоций и драйв – а как еще ей почувствовать хоть что-то в этом сером мире, когда весь инстаграм пестрит яркими картинками и улыбками разнообразных инфлюенсеров.

Отношения между Блондином и Кейт – токсичные, неправильные, дерзкие, не романтические, но страстные, безумные и скоротечные. Их амбивалентное отношение друг к другу заставляет совершать неординарные поступки и забывать про настоящее. Кейт не хочет жить как все, Кейт не хочет слушать, как ее родители разочаровываются в ней, Кейт просто не хочется, чтобы люди чего-то от нее ждали. Девушка мечтает плыть по течению, не вставать на работу по будильнику, не ходить на свидания с мыслью о замужестве и детях. А уже на чем там настаивает общественность – это вторичное.

Правда обо мне

Рут Уилсон доверяет своей героине и позволяет ей управлять собственным телом и разумом. Актриса сливается с Кейт и проходит очень шаткий и обрывистый путь к познанию самой себя. Кульминацией становится неоновое бунтарство, переходящее в экспрессивный и очень личный танец под музыку PJ Harvey. После этого – только уверенность, свобода и безмятежность.

«Правда обо мне» понравится фанатам британского кино и тем, кто видел предыдущую картину Гарри Вутлифф. Поклонники Тома Бёрка и Рут Уилсон тоже останутся довольны, потому что английские актеры представлены тут в нетипичных для себя образах. Однако больше всего картине будут симпатизировать миллениалы, которые ощущают себя точно так же, как Кейт.