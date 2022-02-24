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Студия 666, 2022

2022 / США
6.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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о выходе в прокат
О фильме

Знаменитая рок-группа Foo Fighters приезжает в жуткий особняк, чтобы записать свой новый альбом.

6.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 13 марта 2022
Премьера в мире 24 февраля 2022
Режиссер
Б.Дж. МакДоннел
В ролях
Дженна Ортега
Дженна Ортега
Лесли Эрин Гроссман
Лесли Эрин Гроссман
Уилл Форте
Уилл Форте
Джефф Гарлин
Джефф Гарлин
Уитни Каммингс
Уитни Каммингс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Студия 666 2 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Дэйв Грол и Foo Fighters представили безумный «красный» трейлер фильма ужасов «Студия 666» Создатели не поскупились на эффектные и отвратительные кровавые подробности.
Написать
21 февраля 2022 13:20
Дэйв Грол становится одержим демонами в трейлере комедийного хоррора «Студия 666» Музыканты из рок-группы Foo Fighters попытаются записать новый альбом в особняке с привидениями.
Написать
12 января 2022 13:30
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