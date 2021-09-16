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Луис Гусман
Луис Гусман
Luis Guzmán
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Луис Гусман
Luis Guzmán
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Дата рождения
28 августа 1956
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Кайей, Пуэрто-Рико
Рост
166 см
Биография Луиса Гусмана
Родился 28 августа 1956 года. Кайей, Пуэрто-Рико.
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Фильмография Луиса Гусмана
Падре
драма
2018, Канада
6.0
Шутки в сторону 2: Миссия в Майами
комедия
2018, Франция
4.0
11 сентября
боевик, драма
2017, США
4.0
Все по новой
комедия
2016, США
5.0
Пуэрториканцы в Париже
комедия
2015, США
5.0
Внешнее сходство
триллер, криминал, драма
2014, США
5.0
Турбо
анимация
2013, США
7.0
Кровавая месть
боевик, триллер
2013, Великобритания / Пуэрто-Рико
6.0
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