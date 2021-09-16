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Луис Гусман

Luis Guzmán
Луис Гусман
Луис Гусман Luis Guzmán
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Дата рождения
28 августа 1956
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Кайей, Пуэрто-Рико
Рост
166 см
Биография Луиса Гусмана

Родился 28 августа 1956 года. Кайей, Пуэрто-Рико.

Фильмография Луиса Гусмана
Падре
Падре
драма 2018, Канада
6.0
Шутки в сторону 2: Миссия в Майами
Шутки в сторону 2: Миссия в Майами
комедия 2018, Франция
4.0
11 сентября
11 сентября
боевик, драма 2017, США
4.0
Все по новой
Все по новой
комедия 2016, США
5.0
Пуэрториканцы в Париже
Пуэрториканцы в Париже
комедия 2015, США
5.0
Внешнее сходство
Внешнее сходство
триллер, криминал, драма 2014, США
5.0
Турбо
Турбо
анимация 2013, США
7.0
Кровавая месть
Кровавая месть
боевик, триллер 2013, Великобритания / Пуэрто-Рико
6.0
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10 августа 2021 11:21
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