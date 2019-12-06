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Постер к сериалу По правде говоря
Постер к сериалу По правде говоря
Постер к сериалу По правде говоря
Рейтинги
6.7 Рейтинг IMDb: 7.1
Оцените
3 постера
Рейтинги
6.7 Рейтинг IMDb: 7.1
Оцените
Киноафиша Сериалы По правде говоря
По правде говоря (2019 - …) Truth Be Told 18+
Год выпуска 2019
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис Apple TV+
Продолжительность 13 часов 30 минут
О чем сериал

«По правде говоря» — многосерийный драматический сериал, созданный онлайн платформой Apple TV+. В основу сюжета лег бестселлер Кэтлин Барбер. Действие разворачивается вокруг журналистки и автора подкастов по имени Поппи Парнелл. Несколько лет назад она самостоятельно раскрыла громкое дело, вычислив убийцу и отправив его за решетку. Это расследование сделало ей имя и обеспечило безбедную жизнь. В какой-то момент главная героиня натыкается на новые улики, всплывшие в этом деле, и понимает, что могла засадить в тюрьму совершенно невиновного человека. Она вынуждена встретиться с этим мужчиной, чтобы понять, была ли права на его счет.

По правде говоря - тизер второго сезона
По правде говоря
тизер второго сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Nichelle D. Tramble
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Лиззи Каплан
Лиззи Каплан Josie Buhrman
Лиззи Каплан
Лиззи Каплан Lanie Buhrman Dunn
Октавия Спенсер
Октавия Спенсер Poppy Parnell
Аарон Пол
Аарон Пол Warren Cave
Элизабет Перкинс
Элизабет Перкинс Melanie Cave
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
По правде говоря - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 8 эпизодов
 
По правде говоря - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 10 эпизодов
 
По правде говоря - Season 3 Season 3
TBA,
 
Новости о сериале
Детективный сериал «По правде говоря» с Октавией Спенсер продлен на третий сезон
Детективный сериал «По правде говоря» с Октавией Спенсер продлен на третий сезон
Слушать саундтрек сериала По правде говоря
Кадры из сериала
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