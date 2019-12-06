«По правде говоря» — многосерийный драматический сериал, созданный онлайн платформой Apple TV+. В основу сюжета лег бестселлер Кэтлин Барбер. Действие разворачивается вокруг журналистки и автора подкастов по имени Поппи Парнелл. Несколько лет назад она самостоятельно раскрыла громкое дело, вычислив убийцу и отправив его за решетку. Это расследование сделало ей имя и обеспечило безбедную жизнь. В какой-то момент главная героиня натыкается на новые улики, всплывшие в этом деле, и понимает, что могла засадить в тюрьму совершенно невиновного человека. Она вынуждена встретиться с этим мужчиной, чтобы понять, была ли права на его счет.