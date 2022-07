Гарри Эдвард Стайлc родился 1 февраля 1994 года в Англии и является одним из самых востребованных британских певцов, а с 2017 года – ещё и актеров. Большая тяга к музыке побудила Гарри создать группу White Eskimo в школьные годы. Слава настигла подростка благодаря постоянным концертам и громкой победе в конкурсе Battle of the Bands.

Гарри рос в небольшом городе Холмс-Чапел, куда мама перевезла его и старшую сестру Джемму после развода с их отцом. Подростком он работал в местной пекарне, и ее хозяйка позже говорила, что Гарри был самым вежливым сотрудником, который когда-либо у нее работал. Спустя годы в рамках съемок документального фильма о своей группе он вернулся в это место и даже снова поработал там.

2010 год стал одним из наиболее знаменательных и значимых для Гарри Стайлса, так как именно тогда он пришел на The X Factor. Сольное выступление нескольких участников не впечатлило Николь Шерзингер, поэтому она предложила им собраться в группу One Direction, которая спустя несколько лет станет самым популярным и нетипичным бойз-бэндом. В результате ребята заняли третье место, заключили соглашение о сотрудничестве с Syco Music и записали свой первый альбом Up All Night. Ошеломительный успех позволил им выпустить еще четыре альбома до 2015 года. В 2017 году Гарри Стайлс, как и все участники группы, начал выступать сольно, в результате чего он выпустил два альбома, некоторые песни из которых находились в топе многих чартов.

Во второй половине 2010-х годов началась и актерская карьера Стайлса: он получил роль в «Дюнкерке» Кристофера Нолана, который позже рассказывал, что понятия не имел о популярности Гарри и взял его на роль исключительно из-за произведенного им впечатления на прослушивании. После этого фильма Стайлс несколько лет не снимался, и все решили, что «Дюнкерк» окажется единственным художественным фильмом в его карьере, но осенью 2020 года стало известно, что он исполнит главную роль в фильме «Не волнуйся, солнышко».

Музыкант не состоит в браке, но многократно состоял в отношениях с известными женщинами в музыкальной сфере и киноиндустрии. С 2011 по январь 2012 года семнадцатилетний Гарри встречался с 32-летней звездой телеэкрана Кэролайн Флэк. Далее последовал двухмесячный роман с Тейлор Свифт. В 2013 году Гарри стали замечать с моделью Кендалл Дженнер, сестрой Ким Кардашьян. Вплоть до января 2016 года их отношения были нестабильны из-за его гастролей и ее съемок и показов. Спустя год выбор певца остановился на фуд-блогере Тесс Уорд, но их отношения продлились всего несколько месяцев, так как Тесс вернулась к бывшему возлюбленному. В 2020 году в сети появились фотографии Гарри вместе с Оливией Уайлд – режиссером «Не волнуйся, солнышко» – на свадьбе их общего друга, после чего многие решили, что они встречаются.