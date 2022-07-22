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Гарри Стайлс

Harry Styles
Гарри Стайлс
Гарри Стайлс Harry Styles
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Дата рождения
1 февраля 1994
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Композитор
Место рождения
Реддитч, Англия, Великобритания
Рост
183 см
Биография Гарри Стайлса

Гарри Эдвард Стайлc родился 1 февраля 1994 года в Англии и является одним из самых востребованных британских певцов, а с 2017 года – ещё и актеров. Большая тяга к музыке побудила Гарри создать группу White Eskimo в школьные годы. Слава настигла подростка благодаря постоянным концертам и громкой победе в конкурсе Battle of the Bands.

Гарри рос в небольшом городе Холмс-Чапел, куда мама перевезла его и старшую сестру Джемму после развода с их отцом. Подростком он работал в местной пекарне, и ее хозяйка позже говорила, что Гарри был самым вежливым сотрудником, который когда-либо у нее работал. Спустя годы в рамках съемок документального фильма о своей группе он вернулся в это место и даже снова поработал там.

2010 год стал одним из наиболее знаменательных и значимых для Гарри Стайлса, так как именно тогда он пришел на The X Factor. Сольное выступление нескольких участников не впечатлило Николь Шерзингер, поэтому она предложила им собраться в группу One Direction, которая спустя несколько лет станет самым популярным и нетипичным бойз-бэндом. В результате ребята заняли третье место, заключили соглашение о сотрудничестве с Syco Music и записали свой первый альбом Up All Night. Ошеломительный успех позволил им выпустить еще четыре альбома до 2015 года. В 2017 году Гарри Стайлс, как и все участники группы, начал выступать сольно, в результате чего он выпустил два альбома, некоторые песни из которых находились в топе многих чартов.

Во второй половине 2010-х годов началась и актерская карьера Стайлса: он получил роль в «Дюнкерке» Кристофера Нолана, который позже рассказывал, что понятия не имел о популярности Гарри и взял его на роль исключительно из-за произведенного им впечатления на прослушивании. После этого фильма Стайлс несколько лет не снимался, и все решили, что «Дюнкерк» окажется единственным художественным фильмом в его карьере, но осенью 2020 года стало известно, что он исполнит главную роль в фильме «Не волнуйся, солнышко».

Музыкант не состоит в браке, но многократно состоял в отношениях с известными женщинами в музыкальной сфере и киноиндустрии. С 2011 по январь 2012 года семнадцатилетний Гарри встречался с 32-летней звездой телеэкрана Кэролайн Флэк. Далее последовал двухмесячный роман с Тейлор Свифт. В 2013 году Гарри стали замечать с моделью Кендалл Дженнер, сестрой Ким Кардашьян. Вплоть до января 2016 года их отношения были нестабильны из-за его гастролей и ее съемок и показов. Спустя год выбор певца остановился на фуд-блогере Тесс Уорд, но их отношения продлились всего несколько месяцев, так как Тесс вернулась к бывшему возлюбленному. В 2020 году в сети появились фотографии Гарри вместе с Оливией Уайлд – режиссером «Не волнуйся, солнышко» – на свадьбе их общего друга, после чего многие решили, что они встречаются.

Интересные факты о Гарри Стайлсе
  • В декабре 2016 года Гарри Стайлс вошел в топ-50 самых стильных мужчин и появился на обложке номера журнала GQ.
  • На портале Wattpad был опубликован фанфик Анны Тодд «После», в котором Гарри стал главным героем. Он обрел огромную популярность и набрал более 1,5 миллионов прочтений. Позже была выпущена печатная версия романа, где фигурирует другое имя героя – Хардин Скотт. В 2019 году вышла его экранизация.
  • В декабре 2020 года Гарри вошел в историю журнала Vogue, когда стал первым мужчиной, чья фотография была размещена на обложке этого глянца.
  • У Стайлса на теле набито больше 40 татуировок. У него и музыканта Эда Ширана есть одинаковые татуировки, так как они довольно близки: Ширан был знаком с Гарри задолго до мирового успеха One Direction и даже написал для группы несколько песен. Другую татуировку он набил прямо в эфире The Late Late Show with James Corden, когда проиграл другим участникам группы и ведущему Джеймсу Кордену в игре Tattoo Roulette.
  • На стиль и музыку Гарри повлияли многие исполнители – от The Rolling Stones до Элвиса Пресли. Но особую любовь музыкант испытывает к Fleetwood Mac и ее бывшей участнице Стиви Никс, вместе с которой он несколько раз спел на сцене.
Фильмография Гарри Стайлса
Не волнуйся, солнышко
Не волнуйся, солнышко
ужасы, триллер 2022, США
0.0
Мой полицейский
Мой полицейский
драма, мелодрама 2022, Великобритания
0.0
Дюнкерк
Дюнкерк
драма, военный, исторический 2017, США / Великобритания / Франция
7.0
One Direction: Где мы сейчас
One Direction: Где мы сейчас
мюзикл 2014, Великобритания
7.0
One Direction: Это мы 3D
One Direction: Это мы 3D
мюзикл, документальный 2013, США
7.0
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Фотографии Гарри Стайлса Все фотографии
Гарри Стайлс Гарри Стайлс Гарри Стайлс Гарри Стайлс и Алессандро Микеле
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15 марта 2021 12:13
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