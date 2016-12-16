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Постер к сериалу ОА
Постер к сериалу ОА
Постер к сериалу ОА
Постер к сериалу ОА
Постер к сериалу ОА
Рейтинги
7.6 Рейтинг IMDb: 7.8
Оцените
5 постеров
Рейтинги
7.6 Рейтинг IMDb: 7.8
Оцените
Киноафиша Сериалы ОА
ОА (2016 - 2019) The OA 18+
Год выпуска 2016
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 16 часов 0 минут
О чем сериал

«ОА» — научно-фантастический сериал, созданный актрисой Брит Марлинг. В центре сюжета — загадочная девушка, которая неожиданно появляется в родном городе после своей таинственной пропажи. За это время родители Прейри почти полностью утратили надежду вернуть себе дочь. Ситуация осложнялась тем, что раньше героиня была слепой и не могла самостоятельно найти дорогу обратно. Однако перед чудесным возвращением в семью Прейри обрела зрение. Кроме того, она познакомилась с пятью местными жителями, готовыми узнать историю о происходившем с ней последние годы.

ОА - трейлер второго сезона
ОА
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Брит Марлинг
Брит Марлинг
Зал Батманглидж
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Паз Вега
Паз Вега Renata
Джейсон Айзекс
Джейсон Айзекс Dr. Hunter Aloysius Percy
Брит Марлинг
Брит Марлинг Prairie Johnson
Скотт Уилсон
Скотт Уилсон Abel Johnson
Элис Крайдж
Элис Крайдж Nancy Johnson
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
ОА - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 8 эпизодов
 
ОА - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2019, 8 эпизодов
 
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Кадры из сериала
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