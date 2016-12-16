«ОА» — научно-фантастический сериал, созданный актрисой Брит Марлинг. В центре сюжета — загадочная девушка, которая неожиданно появляется в родном городе после своей таинственной пропажи. За это время родители Прейри почти полностью утратили надежду вернуть себе дочь. Ситуация осложнялась тем, что раньше героиня была слепой и не могла самостоятельно найти дорогу обратно. Однако перед чудесным возвращением в семью Прейри обрела зрение. Кроме того, она познакомилась с пятью местными жителями, готовыми узнать историю о происходившем с ней последние годы.