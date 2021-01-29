Нам всем конец, 2021

Девушка днём идёт на вечеринку — в компании своего метафизического двойника. Вечеринка, на которую собралась Анна, должна стать последней: конец света вот-вот наступит, к гадалке не ходи. Однако погода в Лос-Анджелесе солнечная и ласковая, отчего бы напоследок не прогуляться, навестив родных, друзей, любовников и просто знакомых? Особенно в такой приятной компании, как ты сама, только на несколько лет младше... Ожидание Апокалипсиса — не помеха хорошему настроению, отличающему эту и дурашливую, и серьезную комедию, где Зои Листер-Джонс («Группа Лейкопластырь») — соавтор сценария, сорежиссёр и исполнительница главной роли. Младшую Анну сыграла певица Кэйли Спэни, соавтором Листер-Джонс по сценарию и постановке стал оператор Дэрил Вейн. Его камера любуется опустевшим на время карантина тихим городом — титр, сообщающий «Снято с любовью во время пандемии», не преувеличивает. О самой же пандемии в фильме ни слова, она — лишь повод для саморефлексии, вылившейся у Листер-Джонс в обаятельную абсурдистскую комедию с очень здравым взглядом на нашу поехавшую реальность. Текст Вадима Рутковского