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Нам всем конец
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Нам всем конец, 2021

2021 / США
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11 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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О фильме

Девушка днём идёт на вечеринку — в компании своего метафизического двойника. Вечеринка, на которую собралась Анна, должна стать последней: конец света вот-вот наступит, к гадалке не ходи. Однако погода в Лос-Анджелесе солнечная и ласковая, отчего бы напоследок не прогуляться, навестив родных, друзей, любовников и просто знакомых? Особенно в такой приятной компании, как ты сама, только на несколько лет младше... Ожидание Апокалипсиса — не помеха хорошему настроению, отличающему эту и дурашливую, и серьезную комедию, где Зои Листер-Джонс («Группа Лейкопластырь») — соавтор сценария, сорежиссёр и исполнительница главной роли. Младшую Анну сыграла певица Кэйли Спэни, соавтором Листер-Джонс по сценарию и постановке стал оператор Дэрил Вейн. Его камера любуется опустевшим на время карантина тихим городом — титр, сообщающий «Снято с любовью во время пандемии», не преувеличивает. О самой же пандемии в фильме ни слова, она — лишь повод для саморефлексии, вылившейся у Листер-Джонс в обаятельную абсурдистскую комедию с очень здравым взглядом на нашу поехавшую реальность. Текст Вадима Рутковского

5.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 20 июля 2021
Премьера в мире 29 января 2021
Возраст 18+
Режиссер
Зои Листер-Джонс
Зои Листер-Джонс
В ролях
Зои Листер-Джонс
Зои Листер-Джонс
Кэйли Спэни
Кэйли Спэни
Хелен Хант
Хелен Хант
Оливия Уайлд
Оливия Уайлд
Фред Армисен
Фред Армисен
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Нам всем конец 2 постера
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