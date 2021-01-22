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Постер к сериалу Судьба: сага Винкс
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Киноафиша Сериалы Судьба: сага Винкс
Судьба: сага Винкс (2021 - …) Fate: The Winx Saga 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 5 часов 0 минут
О чем сериал

«Судьба: сага Винкс» — американское фэнтезийное шоу, основанное на одноименном мультипликационном сериале. Действие разворачивается в магической школе, где обучаются одаренные волшебники. В центре сюжета пятеро девушек, которые становятся ученицами этой школы и постепенно осваивают свои экстраординарные способности. Главные героини проживают в одной комнате. Постепенно они узнают друг друга поближе и становятся настоящими подругами. Однако, когда в их мире пробуждается страшное зло, девушки объединяются для смертоносного поединка с врагом, сила которого во многом превосходит их собственную. По ходу развития событий героини также открывают великую тайну, способную полностью изменить их реальность.

Судьба: сага Винкс - промо второго сезона
Судьба: сага Винкс
промо второго сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Ив Бест
Элиот Солт
Элиот Солт
Эбигейл Коуэн
Эбигейл Коуэн
Ханна ван дер Вестхойзен
Прешес Мустафа
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Судьба: сага Винкс - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 6 эпизодов
 
Судьба: сага Винкс - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
TBA,
 
Новости о сериале
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Кадры из сериала
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