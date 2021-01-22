«Судьба: сага Винкс» — американское фэнтезийное шоу, основанное на одноименном мультипликационном сериале. Действие разворачивается в магической школе, где обучаются одаренные волшебники. В центре сюжета пятеро девушек, которые становятся ученицами этой школы и постепенно осваивают свои экстраординарные способности. Главные героини проживают в одной комнате. Постепенно они узнают друг друга поближе и становятся настоящими подругами. Однако, когда в их мире пробуждается страшное зло, девушки объединяются для смертоносного поединка с врагом, сила которого во многом превосходит их собственную. По ходу развития событий героини также открывают великую тайну, способную полностью изменить их реальность.