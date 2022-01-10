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Гарри Меллинг
Гарри Меллинг
Harry Melling
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Гарри Меллинг
Harry Melling
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Дата рождения
13 марта 1989
Возраст
33 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Биография Гарри Меллинга
Родился 13 марта 1989 года. Лондон, Великобритания.
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Фильмография Гарри Меллинга
Трагедия Макбета
драма, исторический, триллер
2021, США
7.0
В ожидании варваров
драма
2020, США
6.0
Бессмертная гвардия
боевик, фэнтези
2020, США
6.0
Дьявол всегда здесь
триллер, драма, криминал
2020, США
7.0
Голкипер
драма, военный, спорт, биография
2018, Великобритания
7.0
Гарри Поттер и Орден Феникса
сказка, семейный, драма, приключения
2007, Великобритания / США
8.0
Гарри Поттер и узник Азкабана
приключения, семейный, фэнтези
2004, США / Великобритания
8.0
Гарри Поттер и Тайная Комната
мистика, приключения, сказка, семейный
2002, США / Великобритания / Германия
8.0
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Жаждущий власти Дензел Вашингтон совершает злодеяние в расширенном трейлере фильма «Трагедия Макбета»
Премьера состоится уже на этой неделе.
Написать
10 января 2022 10:34
Жизнь после Хогвартса: чем занимаются сейчас актеры из «Гарри Поттера»
4 ноября 2021 года франшиза о приключениях Гарри Поттера и его друзей отметила свой двадцатилетний юбилей. По такому поводу кинокомпания Warner Bros. анонсировала выпуск специального эпизода «поттерианы», в котором исполнители главных ролей расскажут о своей жизни «вне Хогвартса».
Написать
28 декабря 2021 13:34
Появился первый кадр из фильма Please Baby Please, в котором сыграли Андреа Райзборо, Гарри Меллинг и Деми Мур
Также огласили место мировой премьеры.
Написать
14 декабря 2021 16:40
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