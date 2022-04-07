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Джон Мэдден
Джон Мэдден
John Madden
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Джон Мэдден
John Madden
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Дата рождения
8 апреля 1949
Возраст
73 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Биография Джона Мэддена
Родился 8 апреля 1949 года. Портсмут, Великобритания.
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Фильмография Джона Мэддена
Операция «Мясной фарш»
драма, военный
2022, США / Великобритания
7.0
Опасная игра Слоун
драма
2016, США
7.0
Отель "Мэриголд": Заселение продолжается
комедия, драма
2015, США / Великобритания
6.0
Отель "Мэриголд". Лучший из экзотических
драма, комедия
2011, США
6.0
Расплата
триллер, драма
2010, США
7.0
Киллер
боевик, триллер, драма
2009, США
4.0
Доказательство
драма
2005, США
6.0
Выбор капитана Корелли
военный, мелодрама, драма
2001, Великобритания / США / Франция
8.0
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Британские военные готовят хитрый маневр против Гитлера в трейлере военной драмы «Операция «Мясной фарш»
Ведущие роли сыграли Колин Ферт и Мэттью Макфэдиен.
Написать
7 апреля 2022 10:14
Колин Ферт собирается перехитрить нацистов в трейлере военной драмы «Операция «Мясной фарш»
В основу сюжета легла реальная операция, в ходе которой британская разведка пыталась дезинформировать противника.
Написать
6 октября 2021 09:58
Netflix купил права на военную драму во главе с Колином Фертом
Сумма сделки составила $15 миллионов.
Написать
3 марта 2021 15:08
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