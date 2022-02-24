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Крис Мессина
Крис Мессина
Chris Messina
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Крис Мессина
Chris Messina
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Дата рождения
11 августа 1974
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Нортпорт, Нью-Йорк, США
Рост
170 см
Биография Криса Мессины
Родился 11 августа 1974 года. Нортпорт, Нью-Йорк, США.
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Фильмография Криса Мессины
Call Jane
драма, исторический
2022, США
7.0
Любовь, любовь, любовь
комедия, драма, мелодрама
2021, США
6.0
Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн
фантастика, боевик, триллер
2020, США
6.0
Аферистка
комедия, криминал, триллер
2020, Великобритания
7.0
Она умрет завтра
комедия, драма, ужасы
2020, США
5.0
Реальная история мальчика-волчонка
приключения, криминал, драма
2019, США
5.0
Закон ночи
драма, криминал
2016, США
6.0
В поисках огня
драма
2015, США
5.0
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Звезда «Отряда самоубийц 2» и «Дюны» Давид Дастмалчян вошел в актерский состав хоррора «И пришел бука»
Экранизация рассказа Стивена Кинга выйдет на сервисе Hulu.
Написать
24 февраля 2022 14:05
Софи Тэтчер и Крис Мессина получили ведущие роли в экранизации рассказа Стивена Кинга «Бугимен»
Грядущий хоррор выпустят на сервисе Hulu.
Написать
2 февраля 2022 13:30
Кейси Аффлек, Зои Дешанель и Уолтон Гоггинс возглавили каст музыкальной драмы Dreamin’ Wild
В основу сюжета ляжет реальная история братьев-музыкантов, которые внезапно стали популярны через 30 лет после публикации их альбома.
Написать
20 октября 2021 10:37
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