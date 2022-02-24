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Крис Мессина

Chris Messina
Крис Мессина
Крис Мессина Chris Messina
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Дата рождения
11 августа 1974
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Нортпорт, Нью-Йорк, США
Рост
170 см
Биография Криса Мессины

Родился 11 августа 1974 года. Нортпорт, Нью-Йорк, США.

Фильмография Криса Мессины
Call Jane
Call Jane
драма, исторический 2022, США
7.0
Любовь, любовь, любовь
Любовь, любовь, любовь
комедия, драма, мелодрама 2021, США
6.0
Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн
Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн
фантастика, боевик, триллер 2020, США
6.0
Аферистка
Аферистка
комедия, криминал, триллер 2020, Великобритания
7.0
Она умрет завтра
Она умрет завтра
комедия, драма, ужасы 2020, США
5.0
Реальная история мальчика-волчонка
Реальная история мальчика-волчонка
приключения, криминал, драма 2019, США
5.0
Закон ночи
Закон ночи
драма, криминал 2016, США
6.0
В поисках огня
В поисках огня
драма 2015, США
5.0
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Звезда «Отряда самоубийц 2» и «Дюны» Давид Дастмалчян вошел в актерский состав хоррора «И пришел бука» Экранизация рассказа Стивена Кинга выйдет на сервисе Hulu.
Написать
24 февраля 2022 14:05
Софи Тэтчер и Крис Мессина получили ведущие роли в экранизации рассказа Стивена Кинга «Бугимен» Грядущий хоррор выпустят на сервисе Hulu.
Написать
2 февраля 2022 13:30
Кейси Аффлек, Зои Дешанель и Уолтон Гоггинс возглавили каст музыкальной драмы Dreamin’ Wild В основу сюжета ляжет реальная история братьев-музыкантов, которые внезапно стали популярны через 30 лет после публикации их альбома.
Написать
20 октября 2021 10:37
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