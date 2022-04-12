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Келли Райхардт
Келли Райхардт
Kelly Reichardt
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Келли Райхардт
Kelly Reichardt
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Дата рождения
3 марта 1964
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Режиссер, Сценарист
Место рождения
Майами, США
Биография Келли Райхардт
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Фильмография Келли Райхардт
Первая корова
драма
2019, США
7.0
Некоторые женщины
драма
2016, США
6.0
Шаги в ночи
драма
2013, США
6.0
Обход Мика
вестерн, драма
2010, США
6.0
Венди и Люси
драма
2008, США
6.0
Болотистая река
драма
1994, США
6.0
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