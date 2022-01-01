Сериал «Переполненная комната» – это психологический триллер-антология о людях с различными психическими расстройствами. В основу сюжета легла книга-бестселлер Дэниела Киза «Множественные умы Билли Миллигана» о мужчине, в сознании которого уживаются одновременно 24 совершенно разные личности. Среди них есть коммунист из Югославии, девушка, испытывающая влечение к своему полу, и даже жестокий маньяк, убивающий людей. Благодаря своему диагнозу, Миллиган избегает уголовного наказания и попадает в клинику.