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Киноафиша Сериалы Переполненная комната
Переполненная комната ( - …) The Crowded Room
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Apple TV+
О чем сериал

Сериал «Переполненная комната» – это психологический триллер-антология о людях с различными психическими расстройствами. В основу сюжета легла книга-бестселлер Дэниела Киза «Множественные умы Билли Миллигана» о мужчине, в сознании которого уживаются одновременно 24 совершенно разные личности. Среди них есть коммунист из Югославии, девушка, испытывающая влечение к своему полу, и даже жестокий маньяк, убивающий людей. Благодаря своему диагнозу, Миллиган избегает уголовного наказания и попадает в клинику.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Аманда Сайфрид
Аманда Сайфрид
Том Холланд
Том Холланд
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
Новости о сериале
Эмми Россам и другие артисты присоединились к Тому Холланду в касте мини-сериала «Переполненная комната»
Эмми Россам и другие артисты присоединились к Тому Холланду в касте мини-сериала «Переполненная комната»
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