ИМЯ: Питер Паркер АНАМНЕЗ: Пациент обратился с острым ипохондрическим психозом и раздвоением ложной личности. Ему кажется, что временами он превращается в гибрид человека и паука и, раскачиваясь меж небоскребами, спасает ньюйоркцев от преступности и стихийных несчастных случаев. Паутина, на которой он покоится вместе с невестой, символизирует желание вернуться в материнское лоно, что подчеркивает эскапистскую направленность сознания больного. В своих видениях пациент созерцает толпы людей с…
Поверь, достаточно. Я сказал свое мнение по этому фильму, говно. Не собираюсь я проникаться глубиной философской мысли в третьем акте этого бреда. Я хотел прийти на фильм и отдохнуть, а вместо этого вижу бред и все одно и тоже, все предсказуемо. Что там за ломки у него в душе? надо было ему мир захватить, вот эт я понимаю конец классный)) И не считай меня за глупый контингент который ходит в 10 утра на сеансы.
завтра пойду на фильм
пару спеэфектов ничего
но вот к списку жанра я бы добавила комедия и мелодрама
а не трилер-фантастика-приключения✊
че-то третья часть меня не впечатлила
слишком банально и скучно и не так интересно.чем ожидала
я с тобой полностью солидарен,отличный отзыв о фильме
а главное точный✊
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