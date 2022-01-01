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Дэниэл Гиллис
Дэниэл Гиллис
Daniel Gillies
О персоне
Фильмография
Дэниэл Гиллис
Daniel Gillies
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Дата рождения
14 марта 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Виннипег, Манитоба, Канада
Рост
180 см
Биография Дэниэла Гиллиса
Родился 14 марта 1976 года. Виннипег, Манитоба, Канада.
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Фильмография Дэниэла Гиллиса
Возвращаясь домой в темноте
ужасы, триллер
2021, Новая Зеландия
5.0
Оккупация: миссия «Дождь»
фантастика, боевик
2021, Австралия / США
6.0
Человек-паук: Враг в отражении
фантастика, боевик, приключения
2007, США
7.0
Ощущение видения
драма
2006, США
6.0
Похищение
триллер
2006, США / Россия
6.0
Невеста и предрассудки
мелодрама, мюзикл, комедия
2005, Индия / США
7.0
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