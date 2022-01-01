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Д.Б. Суини
Д.Б. Суини
D.B. Sweeney
О персоне
Фильмография
Д.Б. Суини
D.B. Sweeney
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Дата рождения
14 ноября 1961
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Режиссер
Биография Д.Б. Суини
Родился 14 ноября 1961 года. Лонг-Айленд, Нью-Йорк, США.
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Фильмография Д.Б. Суини
Битва за Землю
фантастика, боевик
2018, США
5.0
Смерть по прибытии
криминал, мистика, триллер
2017, США
5.0
Спасение
триллер
2015, Канада
4.0
K-11
драма
2012, США
7.0
12 рождественских собак 2
комедия, семейный
2012, США
5.0
Чудо Святой Анны
драма, военный
2008, США / Италия
5.0
Два билета в рай
комедия
2006, США
5.0
Динозавр
семейный, приключения, анимация
2000, США
8.0
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