Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Д.Б. Суини

Д.Б. Суини

D.B. Sweeney
Д.Б. Суини
Д.Б. Суини D.B. Sweeney
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
14 ноября 1961
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Режиссер
Биография Д.Б. Суини

Родился 14 ноября 1961 года. Лонг-Айленд, Нью-Йорк, США.

Фильмография Д.Б. Суини
Битва за Землю
Битва за Землю
фантастика, боевик 2018, США
5.0
Смерть по прибытии
Смерть по прибытии
криминал, мистика, триллер 2017, США
5.0
Спасение
Спасение
триллер 2015, Канада
4.0
K-11
K-11
драма 2012, США
7.0
12 рождественских собак 2
12 рождественских собак 2
комедия, семейный 2012, США
5.0
Чудо Святой Анны
Чудо Святой Анны
драма, военный 2008, США / Италия
5.0
Два билета в рай
Два билета в рай
комедия 2006, США
5.0
Динозавр
Динозавр
семейный, приключения, анимация 2000, США
8.0
Все фильмы
Related video
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Приложение киноафиши