Манифесто, 2016

«Манифесто» - это первый полнометражный проект Джулиана Роузфельдта, который также написал к картине сценарий и выступил в качестве продюсера. Главную роль, состоящую из 13 разных образов, исполнила известная актриса Кейт Бланшетт («Властелин Колец: Братство кольца»). Также в фильме снялись дебютанты: Эрика Бауэр, Карл Дитрих, Мари Борковски Фоэдровиц и другие.

Фильм «Манифесто» не имеет линейного сюжета и отличается от того, что вам когда-либо доводилось увидеть. «Манифесто» - это актёрское кино, которое состоит из 13 частей, в каждой из которых актриса появляется в новом образе и читает свой монолог. Эта лента находится за гранью понимания, но при этом будет понятна каждому, кто захочет слушать.