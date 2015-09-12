Манифесто, 2016

«Манифесто» - это первый полнометражный проект Джулиана Роузфельдта, который также написал к картине сценарий и выступил в качестве продюсера. Главную роль, состоящую из 13 разных образов, исполнила известная актриса Кейт Бланшетт («Властелин Колец: Братство кольца»). Также в фильме снялись дебютанты: Эрика Бауэр, Карл Дитрих, Мари Борковски Фоэдровиц и другие.
Фильм «Манифесто» не имеет линейного сюжета и отличается от того, что вам когда-либо доводилось увидеть. «Манифесто» - это актёрское кино, которое состоит из 13 частей, в каждой из которых актриса появляется в новом образе и читает свой монолог. Эта лента находится за гранью понимания, но при этом будет понятна каждому, кто захочет слушать.
- Бюджет картины «Манифесто» составил 90 тысяч евро
- Кейт Бланшетт примерила на себя в фильме «Манифесто» 13 разных образов
- Премьера картины состоялась 15 декабря 2015 года в Австралии
- Режиссёром, сценаристом и продюсером фильма «Манифесто» выступил дебютант Джулиан Роузфельдт
- Фильм вошёл в программу показов фестиваля «Сандэнс» 2017
- Изначально фильм был задуман как арт-инсталляция
«Манифесто» – это увлекательное и остроумное путешествие по истории искусства XX века. В коллаже немецкого режиссера и художника Джулиана Розефельда встречаются Малевич и Джармуш, Кандинский и Годар, а их знаменитые манифесты произносят 13 героинь нашего времени, все – в исполнении Кейт Бланшетт.
Вернисаж и похороны, семейный ужин и мусорная свалка, новостная студия и панк-вечеринка становятся сценой для 13 вдохновляющих высказываний о свободе и новаторстве, о политике и искусстве, о любви и смерти.