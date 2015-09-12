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Манифесто, 2016

2016 / Австралия / Германия
6.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Монологи Кейт Бланшетт, которая предстала перед зрителем в 13 разных образах.
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«Манифесто» - это первый полнометражный проект Джулиана Роузфельдта, который также написал к картине сценарий и выступил в качестве продюсера. Главную роль, состоящую из 13 разных образов, исполнила известная актриса Кейт Бланшетт («Властелин Колец: Братство кольца»). Также в фильме снялись дебютанты: Эрика Бауэр, Карл Дитрих, Мари Борковски Фоэдровиц и другие.

Фильм «Манифесто» не имеет линейного сюжета и отличается от того, что вам когда-либо доводилось увидеть. «Манифесто» - это актёрское кино, которое состоит из 13 частей, в каждой из которых актриса появляется в новом образе и читает свой монолог. Эта лента находится за гранью понимания, но при этом будет понятна каждому, кто захочет слушать.

- Бюджет картины «Манифесто» составил 90 тысяч евро

- Кейт Бланшетт примерила на себя в фильме «Манифесто» 13 разных образов

- Премьера картины состоялась 15 декабря 2015 года в Австралии

- Режиссёром, сценаристом и продюсером фильма «Манифесто» выступил дебютант Джулиан Роузфельдт

- Фильм вошёл в программу показов фестиваля «Сандэнс» 2017

- Изначально фильм был задуман как арт-инсталляция

«Манифесто» – это увлекательное и остроумное путешествие по истории искусства XX века. В коллаже немецкого режиссера и художника Джулиана Розефельда встречаются Малевич и Джармуш, Кандинский и Годар, а их знаменитые манифесты произносят 13 героинь нашего времени, все – в исполнении Кейт Бланшетт.

Вернисаж и похороны, семейный ужин и мусорная свалка, новостная студия и панк-вечеринка становятся сценой для 13 вдохновляющих высказываний о свободе и новаторстве, о политике и искусстве, о любви и смерти.

6.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 8 июня 2017
Премьера в мире 12 сентября 2015
Возраст 18+
Прокатчик Russian World Vision
Прокатчик A-One Films
Режиссер
Джулиан Розефельдт
Джулиан Розефельдт
В ролях
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Карл Дитрих
Ханнелор Олендорф
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Манифесто 3 постера
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Три пожилые леди пускают фейерверки на поляне, и радость их подобна веселью младенца, играющего с погремушкой. Забавы дам не одобрит бездомный. Ворчливого мужчину, явно потрепанного жизнью, в «Манифесто» играет Кейт Бланшетт.  По ходу фильма ее герой еще то проорет, то пробормочет выдержки из нескольких манифестов, как и плеяда других персонажей, воплощенных оскароносной актрисой в киноленте, проговорит избранные тексты в не самых ожидаемых декорациях. В исполнении Бланшетт на…
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5 июня 2017 15:53
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