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Скоро в прокате "Паранормальные явления. Другое измерение"
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Режиссер
Фрэнсис Форд Коппола
Francis Ford Coppola
В ролях
Обри Плаза
Aubrey Plaza
Джанкарло Эспозито
Giancarlo Esposito
Адам Драйвер
Adam Driver
Шайа ЛаБаф
Shia LaBeouf
Натали Эммануэль
Nathalie Emmanuel
Талия Шайр
Talia Shire
Джон Войт
Jon Voight
Дастин Хоффман
Dustin Hoffman
Форест Уитакер
Forest Whitaker
Д.Б. Суини
D.B. Sweeney
Лоуренс Фишберн
Laurence Fishburne
Джейсон Шварцман
Jason Schwartzman
Джеймс Римар
James Remar
Кэтрин Хантер
Kathryn Hunter
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