В земле, 2021

Британский фолк-хоррор Бена Уитли об опасностях лесных прогулок и слишком плодородных почв. После затяжного карантина из-за смертоносной болезни, уничтожившей большую часть населения Земли, учёный Мартин (Джоэль Фрай) возвращается в родной исследовательский институт, где узнаёт, что его коллега и бывшая возлюбленная Оливия (Хейли Сквайрс) пропала в лесу, изучая секреты местных плодородных почв. Вместе со специалисткой по близлежащей местности Алмой он отправляется на поиски девушки. Но двухдневное пешее путешествие идёт не так с самого начала: сперва на них ночью нападают неизвестные, отобрав часть вещей и зачем-то обувь. Затем они натыкаются на дружелюбного на первый взгляд отшельника Зака (Рис Шерсмит), который оказывается маньяком, свихнувшимся на почве поклонения злому божеству леса. Жуткие порождения природы ещё обязательно дадут о себе знать. Премьера написанного и снятого во время пандемии фильма ужасов прошла на фестивале «Сандэнс» в начале года. С ним Бен Уитли возвращается к своим хоррор-корням в прямом и переносном смысле.