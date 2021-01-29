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В земле
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In the Earth

В земле, 2021

2021 / Великобритания
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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О фильме

Британский фолк-хоррор Бена Уитли об опасностях лесных прогулок и слишком плодородных почв. После затяжного карантина из-за смертоносной болезни, уничтожившей большую часть населения Земли, учёный Мартин (Джоэль Фрай) возвращается в родной исследовательский институт, где узнаёт, что его коллега и бывшая возлюбленная Оливия (Хейли Сквайрс) пропала в лесу, изучая секреты местных плодородных почв. Вместе со специалисткой по близлежащей местности Алмой он отправляется на поиски девушки. Но двухдневное пешее путешествие идёт не так с самого начала: сперва на них ночью нападают неизвестные, отобрав часть вещей и зачем-то обувь. Затем они натыкаются на дружелюбного на первый взгляд отшельника Зака (Рис Шерсмит), который оказывается маньяком, свихнувшимся на почве поклонения злому божеству леса. Жуткие порождения природы ещё обязательно дадут о себе знать. Премьера написанного и снятого во время пандемии фильма ужасов прошла на фестивале «Сандэнс» в начале года. С ним Бен Уитли возвращается к своим хоррор-корням в прямом и переносном смысле.

5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 14 мая 2021
Премьера в мире 29 января 2021
Возраст 18+
Режиссер
Бен Уитли
Бен Уитли
В ролях
Джоэл Фрай
Джоэл Фрай
Рис Шерсмит
Рис Шерсмит
Хейли Сквайрс
Хейли Сквайрс
Ellora Torchia
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма В земле 2 постера
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