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Мег 2: Бездна
Отзывы о фильме «Мег 2: Бездна»
Meg 2: The Trench
Мег 2: Бездна
2023 / США / Китай
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Hayk Tadevosyan
10 февраля 2023, 07:24
С большой интересностью ждал первую часть. А теперь с еще большой нетерпимостью жду вторую часть
10 февраля 2023, 07:24
3
2
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Furman Hunanyan
5 марта 2023, 23:25
Фигня полная не советую
5 марта 2023, 23:25
2
2
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Hayk Tadevosyan
5 марта 2023, 23:26
в ответ на сообщение
Furman Hunanyan от 5 марта 2023, 23:25
Молча завидуйте
5 марта 2023, 23:26
1
2
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Hayk Tadevosyan
5 марта 2023, 23:28
в ответ на сообщение
Furman Hunanyan от 5 марта 2023, 23:25
Когда фильм выйлет первым будешь сидеть на первых рядах
5 марта 2023, 23:28
0
2
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Антон Годин
5 марта 2023, 23:30
Фильм антрапагический полный мусор, некому не советую для просмотра.
половина актеров перестали в нем сниматся
5 марта 2023, 23:30
2
1
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Hayk Tadevosyan
5 марта 2023, 23:32
в ответ на сообщение
Антон Годин от 5 марта 2023, 23:30
Еще лучшие актеры будут во втором часте не унывайте еще мощнее и кручее будет фильм 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻😂 так что не пожалеете сходите не дурьте свои тупые головы
5 марта 2023, 23:32
2
0
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User
18 марта 2023, 10:56
Так премьера только в августе…
18 марта 2023, 10:56
0
0
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Артур
30 мая 2023, 17:11
Не люблю монстров, но друзья уговорили посмотреть первую часть. Ничего так. Вторую тоже посмотрю
30 мая 2023, 17:11
2
0
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Зоя
7 июня 2023, 09:23
Вообще не мой жанр. Но Джейсон Стетхем... Ради него посмотрю))
7 июня 2023, 09:23
1
0
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xivet43099
30 июня 2023, 14:08
Первая часть мне ОЧЕНЬ понравилась, люблю фильмы про акул, а тут она ещё и огромная 😁😁
Джейсон Стэтхем отлично подходит под эту роль, хоть и немного необычно его видеть не в боевике
30 июня 2023, 14:08
0
0
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половина актеров перестали в нем сниматся
Джейсон Стэтхем отлично подходит под эту роль, хоть и немного необычно его видеть не в боевике
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