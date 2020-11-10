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Джеки Ву
Джеки Ву
Jacky Wu
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Джеки Ву
Jacky Wu
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Дата рождения
3 апреля 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Место рождения
Пекин, Китай
Фильмография Джеки Ву
Битва на озере
боевик, драма, исторический
2021, Китай
5.0
Блуждающая Земля
фантастика, боевик
2018, Китай
6.0
Война волков 2
драма, боевик, военный
2017, Китай
6.0
Шаолинь
драма, боевик
2011, Гонконг
6.0
Запретное царство
боевик, фантастика, комедия, приключения
2008, США
7.0
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Крис Пратт и Джеки Ву сыграют в ремейке комедийного боевика «Телохранители из Сайгона»
Продюсируют проект режиссеры «Мстителей: Финал».
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10 ноября 2020 13:05
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