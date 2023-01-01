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Фильмы про море
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Фильмы про море

В нашей подборке фильмов про моря и океаны собраны лучшие картины всех жанров, которые позволят погрузиться в мир морской стихии и приключений, сочетая эстетическую привлекательность и интригующий сюжет.

Все 68 Онлайн
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Русалочка
Русалочка
мелодрама, приключения, фэнтези 2023, США
5.0
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
фантастика, ужасы, боевик 2023, США / Китай
0.0
Военный моряк
Военный моряк
драма, военный 2022, Германия / Мальта / Норвегия
7.0
Неделя в раю
Неделя в раю
мелодрама 2022, Великобритания
4.0
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Один вдох
Один вдох
спорт, драма 2020, Россия
7.0
Упс... Приплыли!
Упс... Приплыли!
приключения, анимация, комедия 2020, Ирландия / Люксембург
7.0
Проклятие «Мэри»
Проклятие «Мэри»
ужасы 2019, США
4.0
Смотрите за 1
Кругосветное путешествие Элькано и Магеллана
Кругосветное путешествие Элькано и Магеллана
анимация, приключения 2019, Испания
4.0
Смотрите за 1
Морские паразиты
Морские паразиты
ужасы, фантастика 2019, Ирландия / США / Великобритания
5.0
Смотрите за 1
Пингвиненок Пороро. Пираты острова сокровищ
Пингвиненок Пороро. Пираты острова сокровищ
анимация, детский 2019, Южная Корея
4.0
Риф. Новые приключения
Риф. Новые приключения
анимация, приключения 2019, США
4.0
Смотрите за 1
Налёт грейхаундов
Налёт грейхаундов
боевик, драма, военный 2019, США
1.0
Веселые гастроли на Черном море
Веселые гастроли на Черном море
комедия, приключения 2019, Россия
0.0
На твоей волне
На твоей волне
аниме , драма, фэнтези, мелодрама 2019, Япония
7.0
Исчезновение
Исчезновение
мелодрама, триллер 2019, США
4.0
Курск
Курск
драма, исторический 2018, Бельгия / Люксембург
6.0
Смотрите за 1
Акварель
Акварель
документальный 2018, Великобритания / Дания
6.0
Капитан семи морей
Капитан семи морей
анимация 2018, Германия
5.0
Рассказы Русалочки
Рассказы Русалочки
мелодрама, приключения, драма, фэнтези 2018, США
4.0
Смотреть онлайн
Фатеич и море
Фатеич и море
драма 2017, Россия / Финляндия
4.0
Погружение
Погружение
триллер, драма, мелодрама 2017, США
5.0
Над глубиной: Хроника выживания
Над глубиной: Хроника выживания
триллер, ужасы 2017, Австралия
4.0
Смотрите за 1
Гонка века
Гонка века
драма, приключения 2017, Великобритания
6.0
Смотрите за 1
Невероятная история о гигантской груше
Невероятная история о гигантской груше
анимация, приключения 2017, Дания
5.0
Поднять якоря!
Поднять якоря!
анимация 2017, Норвегия
5.0
По ту сторону океана
По ту сторону океана
анимация 2017, Китай
7.0
Приключения рыбок: Корабль сокровищ
Приключения рыбок: Корабль сокровищ
анимация 2017, США
3.0
Ледокол
Ледокол
драма 2016, Россия
7.0
Ураган: Одиссея ветра
Ураган: Одиссея ветра
документальный 2016, Франция
6.0
Уроки выживания
Уроки выживания
семейный, комедия 2016, Россия
5.0
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