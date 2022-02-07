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Ли Бинбин
Ли Бинбин
Li Bingbing
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Ли Бинбин
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Дата рождения
27 февраля 1973
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Ли Бинбин
Родилась 27 февраля 1973 года. Харбин, Китай.
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Фильмография Ли Бинбин
Стражи гробниц
боевик, приключения, ужасы
2018, Китай / Австралия / Россия / Таиланд
4.0
Мег: Монстр глубины
ужасы, фантастика, боевик
2018, США
7.0
Обитель зла: Последняя глава
триллер, боевик, ужасы, фантастика
2016, Германия / Австралия / Канада / Франция
7.0
Трансформеры: Эпоха истребления
фантастика, боевик
2014, США
7.0
Обитель зла: Возмездие
ужасы, фантастика, боевик
2012, США
7.0
Снежный цветок и заветный веер
исторический, драма
2011, США / Китай
6.0
1911
исторический, драма
2011, Гонконг / Китай
5.0
Падение последней империи
боевик, военный
2011, Гонконг
6.0
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Сиквел «Мега: Монстр глубины» обзавелся официальным названием — съемки фильма уже начались
Работа над продолжением проходит на территории Лондона.
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7 февраля 2022 13:03
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