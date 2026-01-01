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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Ли Бинбин
Li Bingbing
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Ли Бинбин
Ли Бинбин
Li Bingbing
Дата рождения
27 февраля 1973
Возраст
53 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса, Продюсер
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Фантастический герой
,
Актёр ужасов
Биография Ли Бинбин
Родилась 27 февраля 1973 года. Харбин, Китай.
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Популярные фильмы
7.2
Мир без воров
(2004)
7.0
Запретное царство
(2008)
6.8
Мег: Монстр глубины
(2018)
Фильмография Ли Бинбин
6.5
Мег 2: Бездна
Meg 2: The Trench
фантастика, ужасы, боевик
2023, США / Китай
Смотреть трейлер
Рецензия
6.8
Мег: Монстр глубины
The Meg
ужасы, фантастика, боевик
2018, США
Смотреть трейлер
Рецензия
4.5
Стражи гробниц
7 Guardians of the Tomb
боевик, приключения, ужасы
2018, Китай / Австралия / Россия / Таиланд
6.6
Обитель зла: Последняя глава
Resident Evil: The Final Chapter
триллер, боевик, ужасы, фантастика
2016, Германия / Австралия / Канада / Франция
Смотреть трейлер
Рецензия
6.4
Трансформеры: Эпоха истребления
Transformers: Age Of Extinction
фантастика, боевик
2014, США
Смотреть трейлер
Рецензия
6.3
Обитель зла: Возмездие
Resident Evil: Retribution
ужасы, фантастика, боевик
2012, США
Смотреть трейлер
6.3
Снежный цветок и заветный веер
Snow Flower and the Secret Fan
исторический, драма
2011, США / Китай
5.8
Падение последней империи
Xin hai ge ming
боевик, военный
2011, Гонконг
Смотреть трейлер
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Новости о Ли Бинбин
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