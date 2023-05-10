Джейсон Стэйтем сражается с гигантскими акулами в трейлере фильма «Мег 2: Впадина»

Студия Warner Bros. выпустила дебютный трейлер блокбастера «Мег 2: Впадина», являющегося сиквелом фильма 2018 года. Во второй части персонаж Джейсона Стэйтема будет противостоять не одному свирепому мегалодону, а сразу нескольким.

В центре сюжета вновь окажется брутальный спасатель-ныряльщик Джонас Тейлор (Стэйтем). Вместе с бесстрашной исследовательской группой он погружается в самую глубь океана, однако из-за жадности промышленников экспедиция скатывается в хаос. Главный герой и его команда сталкиваются с выводком доисторических акул-убийц, вырвавшихся из адской бездны, поэтому вскоре научная миссия превращается в настоящую игру на выживание со множеством жертв. Гигантские хищники начинают охотиться в туристических водах. Чтобы спасти людей, Тейлор решает вступить с акулами в смертельную схватку.

Вместе со Стэйтемом в картине сыграли звезда китайского кино Джеки У («Блуждающая Земля»), а также Мелиссанти Махут, Клифф Кертис, Сиенна Гиллори, Скайлер Сэмюэлс, Серхио Перис-Менчета и Пейдж Кеннеди. В основу сюжета лег второй роман из книжной серии Стива Альтена, а сценарий написали авторы оригинальной ленты Джон Хобер, Эрих Хобер и Дин Георгарис. Режиссером первой части, заработавшей в прокате $530 млн, выступил Джон Тертлтауб («Сокровище нации»), но продолжение снял Бен Уитли («Перестрелка»).

Премьера «Мег 2: Впадина» намечена на 4 августа.