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Новые кадры «Мег 2: Бездна»: Джейсон Стэйтем не дрогнет перед несколькими мегалодонами

26 июля 2023 13:58
Новые кадры «Мег 2: Бездна»: Джейсон Стэйтем не дрогнет перед несколькими мегалодонами

Большая рыбалка начнется уже на следующей неделе.

В честь ежегодного празднования так называемой «Недели акул», студия Warner Bros Discovery презентовала свежую линейку официальных кадров из водного блокбастера «Мег 2: Бездна». На представленных изображениях запечатлены все основные действующие лица во главе с исполнителем главной роли Джейсоном Стэйтемом, а также выводок гигантских доисторических хищников. В прошлом фильме центральный персонаж противостоял огромному мегалодону, а теперь их будет сразу несколько.

Новые кадры «Мег 2: Бездна»: Джейсон Стэйтем не дрогнет перед несколькими мегалодонами Сюжет вращается вокруг очередного приключения брутального ныряльщика Джонаса Тейлора (Стэйтем). В рамках новой миссии вместе с исследовательской группой персонаж погружается на дно океана, однако экспедиция идет не по плану. Тейлор и его соратники сталкиваются с несколькими древними акулами-убийцами, которым удается вырваться из адской подводной бездны. Голодные и жаждущие крови, они начинают охоту в спокойных туристических водах. Чтобы остановить подводных монстров и спасти невинных людей, протагонист и его команда попытаются вступить с ними в неравное противостояние. Новые кадры «Мег 2: Бездна»: Джейсон Стэйтем не дрогнет перед несколькими мегалодонами В актерский состав вошли также Джеки У, Клифф Кертис, Мелиссанти Махут, Сиенна Гиллори, Шуя Софиа Цай, Пейдж Кеннеди, Серхио Перис-Менчета и Скайлер Сэмюэлс. Проект вдохновлен вторым романом из книжного цикла писателя Стива Альтена, а адаптацию осуществили авторы оригинала Джон Хобер, Эрих Хобер и Дин Георгарис. Постановкой занимался британец Бен Уитли («Перестрелка»), подменивший режиссера исходного фильма Джона Тертлтауба («Сокровище нации»). Первая часть стала неожиданным хитом бокс-офиса, заработав в общемировом прокате $530 миллионов, поэтому на сиквел Warner возлагают особые надежды. Новые кадры «Мег 2: Бездна»: Джейсон Стэйтем не дрогнет перед несколькими мегалодонами

Премьера «Мег 2: Впадина» намечена на 4 августа.

Новые кадры «Мег 2: Бездна»: Джейсон Стэйтем не дрогнет перед несколькими мегалодонами
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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