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Евгений Кулик

Евгений Кулик
Евгений Кулик
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Дата рождения
1 июня 1987
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Свердловск (Екатеринбург), СССР (Россия)
Рост
168 см
Биография Евгения Кулика

Содержание:
Евгений Кулик - фильмы
  - Евгений Кулик - “Выбор”
  - Евгений Кулик  - «Остров»
  - Евгений Кулик -  «Я худею»
Евгений Кулик в Интернете
Евгений Кулик - Личная жизнь

Российский актер, шоумен, режиссер и сценарист Евгений Кулик родился 1 июля 1987 года в Свердловске (ныне Екатеринбург),  в обычной российской семье. Но уже в раннем возрасте у него появились артистические задатки, он часто выступал перед родными и близкими, и отличался тонким чувством юмора. Там же в Екатеринбурге Евгений закончил общеобразовательную школу, где часто выступал на школьных концертах. Он не стеснялся выступать на сцене, и уже тогда имел талант к написанию смешных шуток.

Актерского образования не имеет. По профессии - информатик-архитектор, но по  специальности  отработал всего  два года - дизайнером интерьера. В своем родном городе Евгений Кулик  прославился благодаря успешным выступлениям на фестивалях КВН в составе команды «Голоса». Команда дошла до полуфинала Первой лиги КВН. Поработав в команде Евгений начал сольную карьеру. Первое время работал свадебным ведущим, а также проводил различные праздники и мероприятия. В 2013 году он стал ведущим развлекательной передачи на Интернет-портале «YouTube» «Вопрос дня». Евгений представал перед камерой в образе южноамериканца Хуана Пабло Диего Де Гонсалеса. С нарисованными усами, солнцезащитными очками он задавал жителям города вопросы по теме передачи.


Евгений Кулик - фильмы

В кино Евгений Кулик дебютировал как режиссер и продюсер. Опыт работы с видеокамерой помог Евгению Кулику создать собственный короткометражный фильм «Выбор». Узнаваемость и популярность Евгению принесло участие в сериале «Остров» в 2015 году.


Евгений Кулик - “Выбор”

Фильм о известном подвиге Владимира Путина в Дрездене в 1989 году, когда он в одиночку не дал разгромить здание КГБ. Евгений Кулик представил свою работу на фестивале короткометражного документального кино «12 духовных скреп», который проходил в Боснии и выиграл первый приз в номинации «Путин». Наградой   было право пройти режиссерский курс в Школе кино Эмира Кустурицы.


Евгений Кулик  - «Остров»

Сериал рассказывает о приключениях нескольких молодых людей, попавших на необитаемый тропический остров в Индийском океане и считающих, что их выживание там – это реалити-шоу, вышел в начале 2016 года. Вместо того, чтобы пытаться выбраться с острова, молодые люди тратят все свои силы на то, чтобы выиграть в шоу, которого на самом деле нет. Евгений Кулик исполнил главную роль Леши Мироновича – тюфяка и маменькиного сынка.


Евгений Кулик -  «Я худею»

Романтическая комедия про девушку Аню, которая работая кондитером и сама того не замечая, превращается в пышечку. Из за этого Аню бросает парень, и она впадает в  депрессию. Но подружка Натаха и новый знакомый толстячок Коля, которого и играет Евгений Кулик,  мотивируют Аню похудеть. 


Евгений Кулик в Интернете

Евгений широко известен в интернете своими короткими юмористическими видео. У него есть свой YouTube - канал и аккаунты во ВКонтакте и Инстаграм. После первого короткого видео (вайн) в инстаграме  начался рост подписчиков и сейчас их у Евгения 2,8 мл. Он снял вайны с Тимоти, Андреем Малаховым, Егором Кридом и другими знаменитостями.


Евгений Кулик - Личная жизнь

У Евгения есть девушка Ригина Гайсина. У нее свой собственный бренд по пошиву женского нижнего белья и одежды. Когда Евгений снимался в сериале «Остров», Ригина приезжала к нему на Сейшелы. Живут ребята в Екатеринбурге, но много путешествуют по другим городам России.

Интересные факты о Евгении Кулике
  • По контракту с продюсерами «Острова»  Евгений не может менять свою внешность, пока не закончатся съемки сериала;
  • Ради роли Николая из фильма «Я – худею» Евгений похудел на 7 кг и научился водить машину;
  • Егор Крид приехал снимать вайн с Евгением Куликом в свой день рождения.
Фильмография Евгения Кулика
Елки 8
Елки 8
комедия 2021, Россия
4.0
Я худею
Я худею
комедия 2018, Россия
7.0
Нищеброды
комедия 2017, Россия
0.0
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