Содержание:

Евгений Кулик - фильмы

- Евгений Кулик - “Выбор”

- Евгений Кулик - «Остров»

- Евгений Кулик - «Я худею»

Евгений Кулик в Интернете

Евгений Кулик - Личная жизнь

Российский актер, шоумен, режиссер и сценарист Евгений Кулик родился 1 июля 1987 года в Свердловске (ныне Екатеринбург), в обычной российской семье. Но уже в раннем возрасте у него появились артистические задатки, он часто выступал перед родными и близкими, и отличался тонким чувством юмора. Там же в Екатеринбурге Евгений закончил общеобразовательную школу, где часто выступал на школьных концертах. Он не стеснялся выступать на сцене, и уже тогда имел талант к написанию смешных шуток.

Актерского образования не имеет. По профессии - информатик-архитектор, но по специальности отработал всего два года - дизайнером интерьера. В своем родном городе Евгений Кулик прославился благодаря успешным выступлениям на фестивалях КВН в составе команды «Голоса». Команда дошла до полуфинала Первой лиги КВН. Поработав в команде Евгений начал сольную карьеру. Первое время работал свадебным ведущим, а также проводил различные праздники и мероприятия. В 2013 году он стал ведущим развлекательной передачи на Интернет-портале «YouTube» «Вопрос дня». Евгений представал перед камерой в образе южноамериканца Хуана Пабло Диего Де Гонсалеса. С нарисованными усами, солнцезащитными очками он задавал жителям города вопросы по теме передачи.



Евгений Кулик - фильмы

В кино Евгений Кулик дебютировал как режиссер и продюсер. Опыт работы с видеокамерой помог Евгению Кулику создать собственный короткометражный фильм «Выбор». Узнаваемость и популярность Евгению принесло участие в сериале «Остров» в 2015 году.



Евгений Кулик - “Выбор”

Фильм о известном подвиге Владимира Путина в Дрездене в 1989 году, когда он в одиночку не дал разгромить здание КГБ. Евгений Кулик представил свою работу на фестивале короткометражного документального кино «12 духовных скреп», который проходил в Боснии и выиграл первый приз в номинации «Путин». Наградой было право пройти режиссерский курс в Школе кино Эмира Кустурицы.



Евгений Кулик - «Остров»

Сериал рассказывает о приключениях нескольких молодых людей, попавших на необитаемый тропический остров в Индийском океане и считающих, что их выживание там – это реалити-шоу, вышел в начале 2016 года. Вместо того, чтобы пытаться выбраться с острова, молодые люди тратят все свои силы на то, чтобы выиграть в шоу, которого на самом деле нет. Евгений Кулик исполнил главную роль Леши Мироновича – тюфяка и маменькиного сынка.



Евгений Кулик - «Я худею»

Романтическая комедия про девушку Аню, которая работая кондитером и сама того не замечая, превращается в пышечку. Из за этого Аню бросает парень, и она впадает в депрессию. Но подружка Натаха и новый знакомый толстячок Коля, которого и играет Евгений Кулик, мотивируют Аню похудеть.



Евгений Кулик в Интернете

Евгений широко известен в интернете своими короткими юмористическими видео. У него есть свой YouTube - канал и аккаунты во ВКонтакте и Инстаграм. После первого короткого видео (вайн) в инстаграме начался рост подписчиков и сейчас их у Евгения 2,8 мл. Он снял вайны с Тимоти, Андреем Малаховым, Егором Кридом и другими знаменитостями.



Евгений Кулик - Личная жизнь

У Евгения есть девушка Ригина Гайсина. У нее свой собственный бренд по пошиву женского нижнего белья и одежды. Когда Евгений снимался в сериале «Остров», Ригина приезжала к нему на Сейшелы. Живут ребята в Екатеринбурге, но много путешествуют по другим городам России.